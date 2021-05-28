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中國促推動中歐投資協定生效 法國拒絕：無法接受中方制裁

國情動向 14:01 2021/05/28

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歐洲議會早前通過決議，凍結審議中歐投資協定。中國商務部長王文濤周二（25日）與法國外貿部長級代表李斯特（Franck Riester）視像會談時強調，中歐投資協定是一項平衡、高水平、互利共贏的協定，希望法方發揮積極作用，推動協定儘早簽署生效。

法新社周四（27日）引述李斯特聲明稱，中國對歐洲議會議員的制裁是不能接受，並正如歐盟委員會最近所言，這令批准協定無法再進一步。他又重申，法國及歐盟關注新疆人權狀況。

此前法國方面有關會談的通報，未有提及中歐投資協定，但提到需要重新平衡兩國之間的經濟交流，還討論了中歐貿易關係。

王毅重申合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久

歐洲議會凍結審議 京指中歐投資協定非「誰的恩賜」

中歐就新疆問題互相制裁後關係惡化。今年3月，歐盟與美國、英國及加拿大分別就新疆人權議題制裁中國官員及實體等；北京隨後反制裁歐洲議會議員等。歐洲議會上周通過無約束力決議，凍結中歐投資協定審議，要求中國解除對歐盟制裁。

另據中國商務部通報，王文濤在會談時稱，中法兩國均主張多邊主義和自由貿易，中方願與法方凝聚更多共識，共同為世貿組織改革作出貢獻。

他又指，雙方應落實兩國元首共識，打造中法合作新動力，更好發揮進博會、消博會等平台作用，擴大農產品貿易規模，落實好《中歐地理標誌協定》，加強氣候變化領域和第三方市場合作，又希望法方為中企赴法投資提供公平的營商環境。

責任編輯：林佩怡

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