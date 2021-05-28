▲ 中美為何復談貿易？智庫：拜登難頂「3顆子彈」後座力

拜登上任4個多月後，中美貿易終於恢復對話。美國貿易代表戴琪周三（27日），與中國副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉通電，釋出中美雙方在經貿領域「破冰」信號。拜登政府此時與中國就貿易議題重新接觸，內地智庫認為時間點並非偶然，而是因為拜登此時就美國經濟連發3顆「子彈」，後座力巨大，需要估助中美貿易合作來緩解國內壓力。

智庫「民智國際研究院」發表文章，談到拜登上任後，嘗試激活美國經濟的3顆「子彈」。

第一顆子彈：1.9萬億美元疫情紓困「美國拯救計劃」。

這簡而言之就是「派錢」，工人家庭每人收到1,400美元救濟，拜登希望利用以此鼓勵消費和拉動經濟。但問題是，發出去的錢並沒有像希望那樣帶動消費，而是流入了資本市場，進而造就美國股市大牛市，令本已存在泡沫風險進一步擴大，最直觀的影響就是投資縮減和失業率上升。

第二顆子彈：2.25萬億美元基建大計「美國就業計劃」。

拜登想效仿「基建狂魔」中國，投資基建設施來拉動經濟和就業，方向包括新能源，交通、水電、住房等。但美國基建問題根源在於，聯邦政府對州政府沒有任何約束力，以至基建昂貴又低效。拜登計劃需要州政府配合，聯邦政府內一致意見，以及民眾支持，缺一不可。

第三顆子彈：1.8萬億美元社會福利「美國家庭計劃」。

這瞄準兒童、學生和他們的家庭，旨在從幼兒園階段，就開始改變美國兒童的教育環境，例如讓美國所有3至4歲兒童享受免費學前教育、讓所有美國人，包括由外來移民可以免費享受兩年社區大學（community college）教育。

拜登希望打破美國公立教育長期萎靡不振之局。美國目前許多兒童學校淪為「收容所」，僅僅是為了避免孩子過早接觸社會、誤入歧途而存在。惟計劃在美國家庭教育缺失、貧富差距巨大的結構性問題面前，顯得杯水車薪。

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文章然後表示，拜登這3發「子彈」後座力巨大，讓拜登難以承受。

兩黨矛盾：兩黨在經濟刺激方面有巨大分歧。共和黨提出另一份總額只有5680億美元的基建法案，認為民主黨花錢「大手大腳」；民主黨則指摘，共和黨方案不能覆蓋需要幫助的民眾。

民主黨目前在國會優勢微弱，參議院需由副總統賀錦麗特別投下一票方能超過共和黨。拜登一旦忽視共和黨意見，強行推進計劃，共和黨支持者必會將憤怒轉化成國會中期選舉的投票，令拜登政府未來極其艱難。

逃稅：拜登大計關鍵難點也在於如何籌集資金，他的解決方案則是加稅，但副作用同樣明顯。 一方面，美國最富有的1％的美國人依舊有多種逃稅方式，他們有足夠時間在法案通過前，將財產轉移到海外「稅務天堂」。

另一方面，提升企業稅會促使資本家，將成本轉嫁到工人群體，減少工作崗位和降低長期GDP增速。因此，加稅很可能對已經危機重重就業市場，產生反噬作用，違反戴琪強調的「以勞工為中心」貿易政策的指導原則。

通貨膨脹：這是聯儲局持續印錢的巨大反作用力。美國的廣義貨幣供應量（M2），已從2009年的接近8萬億美元，增長到目前接近20萬億美元，對民眾的最直接影響就是物價上漲，美國4月通脹創13年新高。美國政府應該如何避免經濟刺激帶來的通脹，在可見將來並無有效辦法。

智庫因此總結，拜登方案難以解決美國系統性經濟問題，還會帶來副作用，唯一共同點就是能給拜登政府帶來，可以向民眾邀功的資本。故戴琦在這個時間點上，與中國發起通話並不是突發事件，而是美國的局勢已經到了不得不談的地步。美國經濟急需一個喘息機會，而與中國的貿易合作，可能就是美國經濟復甦的契機。

智庫續稱，這也進一步說明了，經貿關係仍然是中美關係的「壓艙石」，中美經此會在合作與競爭中，找到平衡點。

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責任編輯：連兆鋒