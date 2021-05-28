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新監管之下 除Tesla外這些車企也在中國設數據中心

社會熱點 14:34 2021/05/28

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國家互聯網信息辦公室本月發布《汽車數據安全管理若干規定(征求意見稿)》，規定汽車製造商必須征得客戶的同意才能收集駕駛數據。該規定還將要求汽車製造商在中國境內存儲數據，如需將數據發送至海外實體須獲監管許可。事實上，早前成為內地輿論焦點的特斯拉（Tesla），以及福特、寶馬等車企在中國均有數據中心，還有車企表示將遵守新規。

官媒釋訊號 拒絕「數據裸奔」

  • 特斯拉（Tesla）周二（25日）宣布已在中國建立數據中心，所有中國市場銷售車輛所的數據都會保存在境內。
  • 福特汽車（Ford）稱，去年上半年已在中國設立一個數據中心，在本地存儲所有車輛數據。
  • 寶馬汽車（BMW）表示，為中國車隊運營本地數據中心，但並未透露這些數據中心的成立時間。
  • 戴姆勒（Daimler）稱，在中國設有專門的車輛後端用於存儲車輛數據。

福士汽車(Volkswagen) 稱，遵守數據保護規定對於數字化轉型的成功至關重要，但「由於監管環境仍在快速發展中，現在就細節發表評論還為時過早。」日產汽車也表示，將遵守中國的規定，但未提供更多細節。

Tesla車頂維權女車主刑拘獲釋 否認特斯拉與其主動溝通

Tesla特斯拉開進無人墓地　感應器上竟全是人？（組圖，有片）

Tesla稱已建立數據中心 銷售數據將保存中國境內

路透社：北京、上海部分政府機關禁止Tesla汽車停泊

路透22日的報道引述消息人士稱，因為特斯拉的車內鏡頭存在安全疑慮，因此中國部分政府機關的工作人員被告知，不要將他們的特斯拉汽車停放在政府辦公區域內。

官媒新華社旗下的財經媒體經濟參考報日前曾發布題為「汽車智能化拒絕『數據裸奔』」的評論，指消費者對汽車數據的擔憂包含「不知道汽車數據的收集範圍和使用去向」、「網絡安全漏洞和惡意攻擊導致的汽車數據洩漏」。強調「要用好數據就要規範數據使用，不讓數據裸奔可說是汽車智能化路上最為重要的一步」。

責任編輯：尹航

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