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【中國樓市】深圳再出重拳調控 新樓也實行「指導價」

經濟脈搏 15:22 2021/05/28

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深圳對現售及預售的新樓作出價格規限。資料圖片

繼二手樓限價後，深圳市政府近日再實行新調控措施，對新樓也實行「指導價」，明確毛坯價、最高裝修價不得超上年度至今同地段、同類型新樓的網上簽約價；新樓分批加推不能加價。當局還會啟用商品房定價評估系統。業界人士認為，措施堵截了借室內裝修抬價的行為，料未來幾年新樓價格將保持穩定。

市住建局最新公布的《關於進一步規範新建商品住房和商務公寓銷售價格指導工作的通知》，針對分期開發、商務公寓、預售商品住房和商務公寓項目轉現售，以及零星銷售的尾盤項目作出規限：

  • 預現售商品住房和商務公寓的批准銷售價格，原則上不得超過上一年度至今同地段、同類型新房的網簽價格。
  • 分期開發的項目，兩次申請價格備案時間間隔未超過一年的，原則上按照前期備案價格進行批覆。
  • 預售商品住房和商務公寓項目轉現售的，原則上備案價格不得向上調整。
  • 零星銷售的尾盤項目，由各區（新區）住建局自行審定，並在市房地產信息系統中備案。

裝修價不得超每平方米6,000元

為進一步加強對商品房和商務公寓的銷售管理，通知明確各區住建局在審查項目裝修、裝飾材料的基礎上，對精裝修價格進行總體把控。原則上，精裝修項目價格核定需按照工程造價方法進行核算，由區造價部門或第三方評估機構進行審核。

項目毛坯均價在6萬元（人民幣，下同）/平方米以下的，精裝修價格不超過3,000元/平方米；毛坯價格6-8萬元/平方米的，精裝修價格最高4,000元/平方米；毛坯價格8-10萬元/平方米的，精裝修價格最高5,000元/平方米；毛坯價格高於10萬元/平方米的，精裝修價格最高6,000元/平方米。

業界料措施有助穩定樓價

美聯物業全國研究中心總監何倩茹表示，新措施規定了新建住宅及公寓的價格制定，需要參考近一年同地段、同類型新樓的網簽價格，可以預見未來幾年，深圳各區的新樓價格將保持相對的穩定。原本開發商通過搭配裝修來提高整體樓價的方法被堵截，此舉有利於保證實際的交易價格不會大幅被提高。

有房地產開發商表示心情複雜，稱「戴著鐐銬跳舞」的房企如今受到愈來愈多的管控，「公司會加強裝修端管控，比如在價格上限內盡量保證裝修質量，這需要一個調整適應摸索期。」另一名房企人士則表示，未來會傾向於轉向車位銷售、社區O2O等其他領域尋找空間。

據貝殼研究院統計，今年以來深圳已5次推出與樓市相關的政策，除了本次對新樓進行價格指導，還包括提高落戶門檻外、加強買樓資格審查、二手樓價格管控以及禁止代理銷售「小產權房」的角度提升對樓市的調控監管。

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責任編輯：陳建錫

樓價 地產 美聯物業 深圳 大灣區 中國

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