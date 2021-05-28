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內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓

經濟脈搏 16:27 2021/05/28

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內地「第一財經」報道，貝殼研究院昨日發布《2021新一線城市居住報告》，統計了114個城市的居住負擔情況，樓價收入比最高的10個城市中，深圳以27.09位居榜首，意味普通居民家庭需要不吃不喝27年，才能買得起樓。

報告顯示，居住負擔較高的前五個城市包括深圳、北京、上海、三亞、廈門。城市級別越高，居住負擔相應越高，一線城市居住負擔明顯高於其他城市級別。

居住負擔主要體現在買樓和租樓兩大方面。在買房負擔方面，報告根據公開數據整理2021年新樓、二手成交均價及人均可支配收入，計算各大城市的房價收入比情況。

數據顯示，房價收入比最高的10個城市分別是深圳、北京、上海、廈門、三亞、杭州、廣州、天津、福州和珠海。其中，深圳以27.09位居榜首，北京、上海都超過20；四個一線城市中，廣州的購房壓力最小，房價收入比僅為14.64。

大城市買樓不易，租房壓力也不小。貝殼研究院調研顯示，租客普遍可接受的房租收入比在30%以下，即租金不能超過家庭月入30%。然而，三亞、上海、深圳及北京的房租收入比高於30%。不過報道指出，三亞租房市場以旅遊租房為主，租金水平與當地本身的收入水平高低並沒有太大的關聯。

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責任編輯：林佩怡

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