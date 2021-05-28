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南海耀武後美軍亞太唯一航母走了 為何11艘都不夠用？

國情動向 16:56 2021/05/28

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南海耀武後美軍亞太唯一航母走了 為何11艘都不夠用？

美國拜登政府將亞太視為美軍重點部署方向，圍堵中國，美軍航母在拜登上任更已後3次到南海活動。不過，美軍唯一常駐亞太航母列根號，即將被調往中東，支援美國從阿富汗完全撤軍。列根號去年多次在南海活動，美國傳媒形容，列根號離開亞太，美軍遏制中國戰略或出現重大漏洞。美軍現役航母數量多達11艘，遠遠拋離其他任何國家，為何也不夠用而要調走列根號？這11艘美軍航母現在都在哪裏做甚麼？

（下有美軍航母動向列表）

美國傳媒引述國防部官員稱，列根號航母打擊群會在夏季稍後，調動至中東水域，協助美軍在9月11日前完全撤出阿富汗，部署維時4個月左右；目前在中東的美軍航母艾森豪威爾號，則由於已經連續部署2次，到達極限，會在7月返回美國休整。

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列根號是美軍目前唯一「前沿部署」航母打擊群，2015年起進駐日本橫須賀為母港以來，一直在亞太地區活動，去年更多次進入南海。

美國強調對中國軍事施壓下，列根號卻竟然離開亞太，美國有線新聞網（CNN）半開玩笑地形容，美國海軍在亞太水域出現「航母般大的漏洞」。

美國缺航母遏中國？美軍亞太唯一航母列根號調中東

中國軍機據報阿聯酋卸下神秘物資 美國這樣反應

美軍現役航母多達11艘，全球第一，遠超並排第二中國及英國各自的2艘，為何也無法安排另一艘航母去中東，不得不讓列根號硬著頭皮離開亞太？

事實上，美軍有11艘航母，並不意味有11艘航母可隨時執行任務。任何隊伍之中，無論是艦艇、飛機或車輛，都總有一部分需要維修，一部分需要用於訓練，只剩一部分可以用於部署。而且水兵長時間出海後，需要放假一段時間休整，使艦艇經常會在港口置閒。

美國更有別於其他國家，堅持奉行全球戰略，美軍全球用兵下，11艘航母自然仍然難以應付需求。

英國航母來南海向中國炫耀 要拉美國荷蘭軍艦湊數？

日本軍事網站GONAVY追蹤資料顯示，美軍11艘航母之中，目前僅有列根號、艾森豪威爾號2艘在部署，4艘正在母港休整、3艘正在維修或接受升級工程，其餘2艘剛完成訓練任務，動向未明，不排除準備全球游戈航行，以維持美軍對各國威懾，並隨時應付其他突發狀況。

美軍11艘航母都在做甚麼？
航母 現況 簡述
尼米茲號
USS Nimitz
CVN-68		 休整 3月結束連續11個月全球游戈，返回美國西岸華盛頓州母港基策普（Kitsap）
艾森豪威爾號
USS Dwight D. Eisenhower
CVN-69		 部署中，
準備返美休整		 2月展開部署，目前在阿拉伯海一帶中東水域，預料7月返回美國弗吉尼亞州母港諾福克（Norfolk）
卡爾文森號
USS Carl Vinson
CVN-70		 休整 5月剛結束在南加州水域訓練，返回聖迭戈母港
羅斯福號
USS Theodore Roosevelt
CVN-71		 動向未明 5月剛結束在南加州水域訓練
林肯號
USS Abraham Lincoln
CVN-72		 動向未明 5月剛結束在南加州水域訓練
華盛頓號
USS George Washington
CVN-73		 維修 2017年至今於弗吉尼亞州大修，4年工程即將完結
史坦尼斯號
USS John C. Stennis
CVN-74		 維修 5月剛轉至弗吉尼亞州船廠，準備大修
杜魯門號
USS Harry S. Truman
CVN-75		 休整 去年完成升級工程後展開海試，今年5月剛返回母港諾福克
列根號
USS Ronald Reagan
CVN-76		 部署中 唯一以日本橫須賀為母港的「前沿部署」航母，正在亞太水域活動，準備夏季罕見調至中東，接替艾森豪威爾號
布殊號
USS George H.W. Bush
CVN-77		 升級 2019年至今於弗吉尼亞州接受升級工程
福特號
USS Gerald R. Ford
CVN-78		 休整 4月完成作戰系統測試，返回母港諾福克

美軍今次不得不調動亞太唯一航母列根號都中東，暫時降低對中國軍事壓力，為美軍撤出阿富汗提供安全保障，反映了美軍全球部署，資源實質相當緊絀。

CNN亦引述美國專家認為，事件為中國提供了宣傳上的勝利，並可能令美國的亞太盟友，懷疑美國在區內的承諾。

日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰

美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？

解放軍發展「遊蕩炸彈」 美媒稱反制美軍無人機 （多圖）

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責任編輯：連兆鋒

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