南方電力緊缺 廣東多地「錯峰用電」 製造業憂影響交貨

內地傳媒報道，受高溫天氣等影響，近期南方區域電力供應緊張，廣東、廣西、雲南等地陸續啟動有序用電。其中，廣東多地工業區輪流停工停產，啟動錯峰用電，多間企業表示，暫時未知錯峰用電會執行多久，擔心若整個夏天都是這樣，會影響交貨。

「財新網」報道，5月中旬開始，廣東在17個地級市啟動有序用電，包括，廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州、汕頭、肇慶、江門等地區。到5月底，缺電形勢愈發嚴峻。

部分地區「開四停三」 東莞錯峰用電或至年底

其中東莞市南城街道辦事處披露，今年全市供用電形勢嚴峻，錯峰用電措施或將延續至年底。另外，廣東部分區域已由起初的每周錯峰一天增加至三天，即「開四停三」。

據了解，過往即使限電，都在7-8月用電高峰期，為何今年提早到5月出現？界面新聞引述華北電力大學能源互聯網研究中心主任曾鳴表示，這有4大原因：

一、用電計劃安排沒有預測準確，導致供電側用電需求安排偏差

二、氣候因素對用電需求影響很大，廣東高溫天氣導致峰谷負荷較以往明顯增大，缺電是缺高峰負荷

三、受近幾年煤電大幅度壓縮影響，可再生能源和傳統能源之間的多能互補不協調，導致容易出現缺電情況

四、廣東大部分電力依賴外來電，今年的外來電或與原計劃相比出現偏差

限電衝擊製造業。「第一財經」報道，廣州一間醫療器械公司，五一後收到通知，每周固定「開五停二」，前日起更需開四停三。負責人稱，該公司生產依賴精密高端設備，都是大機床、大設備，人手不能替代的。若長期限電，很多企業尤其是依賴大型設備生產的產能肯定跟不上。用人也會受影響，員工正常上下班時間被打亂。

憂有貨櫃無貨 對出口企業影響大

東莞一間醫療用品表示，如果限電僅一兩周，影響不大；若整個夏天這樣執行，短期影響生產計劃，不能如期交貨。如果客戶不接受延期，只能選擇空運，運費會增加，工廠運營成本也會增加。長期會影響品牌信譽。

江門市一間五金製品企業的負責人則稱，最近貨櫃價格稍有回落，但一個也要7千至8千美元，而且訂貨櫃仍非常困難。現在執行錯峰用電，產能受限，交貨期一時三刻沒法推遲或改變，貨櫃都提前訂好了，到時候就會出現有貨櫃但出不了貨的情況，「對我們出口影響很大」。

為應對錯峰限電，有企業調整開工時間， 多安排一些晚班，避開用電高峰，同時配置發電設備。另有學者建議，政府短期可以補貼受限企業，長期可以資金支持，鼓勵企業提高生產的節能降耗水平。

對於缺電問題，廣東省能源局早前表示，會積極協調西部省份，按目前最大能力送電廣東，同時加強省內供給，保障廣東省電煤供應，督促天然氣供應主體保障天然氣供應等。

責任編輯：林佩怡

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