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中國「人造太陽」刷新世界紀錄 1.2億度下燃燒101秒

社會熱點 19:27 2021/05/28

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中科院合肥物質科學研究院研發、有「人造太院」之稱的全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST），今日（28日）成功在攝氏1.2億度超高溫下運行101秒，打破1億度運行20秒的舊紀錄，將該時間延長5倍。科研人員指，新紀錄進一步證明核聚變能源的可行性，為邁向商用奠定物理和工程基礎。

新華社報道，實現核聚變發電的兩大難點，分別是實現上億度點火和穩定長時間控制，本次實現101秒等離子體運行，是中國首次在國際上採用全金屬主動水冷第一壁、高性能鎢偏濾器等關鍵技術。EAST上的核心技術有200多項、專利近2,000項，匯聚「超高溫」、「超低溫」、「超高真空」、「超強磁場」、「超大電流」等尖端技術於一爐。總功率達34兆瓦，相當於約6.8萬台家用微波爐一起加熱。支撐這個極端複雜的系統，上近百萬個零件需協同工作。

下一代「人造太陽」中國聚變工程實驗堆目前已完成工程設計，根據中國的磁約束核聚變路線圖，未來將瞄準建設世界首個聚變示範電站。

核聚變又稱核融合，指將兩個較輕的核結合而形成一個較重的核和一個極輕的核（或粒子）的一種核反應形式。相較於核分裂發電，核聚變產生的核廢料半衰期極短、安全性更高。如氘和氚之核融合反應，其原料可直接取自海水，幾乎取之不盡，被認為是未來較理想的能源取得方式。

中國爭「終極能源」突破  人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）

【太空探索】中國預計明年發射  首顆太陽探測衛星

【碳中和】中國3招提升新能源利用水平 促風電光伏擺脫依賴補貼

責任編輯：陳建錫

 

 

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