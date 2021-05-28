習近平：堅持把科技自立 作為國家發展戰略支撐

中科院、中工院院士大會今日（28日）上午在北京召開，中共總書記習近平發表講話指，要堅持把科技自立自強，作為國家發展的戰略支撐。他要求通過加強原創性、引領性科技攻關，打贏關鍵核心技術攻堅戰；加快構建龍頭企業牽頭、高校院所支撐、各創新主體協同的體系，提高科技成果轉移轉化成效。

習近平表示，中國科技實力正在從量的積累，邁向質的飛躍，科技創新取得新的歷史性成就，在新冠肺炎疫情防控、民生科技領域、國防科技創新等方面取得重大成就。要加強原創性、引領性科技攻關，從國家急迫需要和長遠需求出發，並增強企業創新動力，形成完整的現代科學技術體系。

他又要求強化國家戰略科技力量，國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業等，要自覺履行使命，多產出戰略性、關鍵性重大科技成果；推進改革並形成支持全面創新的基礎制度，重點完善評價制度，給予科研單位更多自主權，賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權。

在吸納和培養科技人才方面，習近平要求建設全球人才高地，努力造就一批具有世界影響力的頂尖科技人才，穩定支持一批創新團隊，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠。同時要以全球視野推動創新，積極融入全球創新網絡，聚焦氣候變化、人類健康等問題，加強與各國科研人員的聯合研發。

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責任編輯：陳建錫

▲ 兩院院士大會在北京人民大會堂舉行