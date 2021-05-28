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習近平：堅持把科技自立自強 作為國家發展戰略支撐

國情動向 20:05 2021/05/28

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中科院、中工院院士大會今日（28日）上午在北京召開，中共總書記習近平發表講話指，要堅持把科技自立自強，作為國家發展的戰略支撐。他要求通過加強原創性、引領性科技攻關，在基礎材料、高端芯片、工業軟件等核心技術上全力攻堅，瞄準人工智能、量子信息、空天科技等前沿領域部署戰略性研發項目。

習近平表示，中國科技實力正在從量的積累，邁向質的飛躍，科技創新取得新的歷史性成就，在新冠肺炎疫情防控、民生科技領域、國防科技創新等方面取得重大成就。要加強原創性、引領性科技攻關，從國家急迫需要和長遠需求出發，並增強企業創新動力，形成完整的現代科學技術體系。

他在會上提到多項重點的技術攻堅領域，包括石油天然氣、基礎材料、高端芯片、工業軟件、農作物種子、科學試驗用儀器設備、化學製劑等，以及事關發展全局和國家安全的基礎核心領域，包括人工智能、量子信息、集成電路、先進製造、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等。

 

習近平要求強化國家戰略科技力量，國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業等，要自覺履行使命，多產出戰略性、關鍵性重大科技成果；推進改革並形成支持全面創新的基礎制度，重點完善評價制度，給予科研單位更多自主權，賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權。

在吸納和培養科技人才方面，習近平要求建設全球人才高地，努力造就一批具有世界影響力的頂尖科技人才，穩定支持一批創新團隊，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠。同時要以全球視野推動創新，積極融入全球創新網絡，聚焦氣候變化、人類健康等問題，加強與各國科研人員的聯合研發。

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責任編輯：陳建錫

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