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【內地疫情】廣州荔灣區升至中風險 部分車站只落不上

社會熱點 11:17 2021/05/29

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廣東再現本地新冠肺炎病例，廣州市周六（29日）宣佈，將廣州荔灣區內4處社區列為中風險地區。當局發出通告，敦促相關地區民眾，停止非日常生活必需的一切活動。廣州市內涉及防控區域的地鐵和公交車站，亦實行只出不進、只落不上的措施。

內地周五（28日）新增16宗新型肺炎確診病例，包括2宗廣東本土病例，另外14宗是其他省區市的輸入個案。廣州市衛健委周六決定，即日起將市內荔灣區白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街4處，由低風險地區調整為中風險地區，其他地區風險等級不變。

廣州市疫情防控指揮部發佈通告，指出廣州實行分級分類防控疫情，荔灣區4處中風險地區以及海龍街，民眾以居家為主，停止非日常生活必需的一切活動，除每戶每天限1人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。

娛樂場所、室內文化體育場館、批發市場、學生兒童託管機構一律停業；幼兒園、培訓機構暫停線下教學，餐飲場所禁止堂食。

廣州市周六召開的疫情防控新聞發佈會上，宣佈廣州地鐵其中2條線路（一號線、廣佛線），7個車站（一號線西塱、坑口站，廣佛線龍溪、菊樹、西塱、鶴洞、沙湧站）共18個出入口，實施「只出不進」的措施。

進入防控區域的公交線路共有83條（廣州市74條，佛山市9條），防控公交站點177個，防控區域內部運行的公交線路暫停營運，起終點有一端在防控區域內或者途經防控區域的公交車，在防控區域內乘客「只下不上」。

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責任編輯：連兆鋒

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