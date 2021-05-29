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美媒：中國或90日後群體免疫 後來居上快過美國

國情動向 12:40 2021/05/29

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美媒：中國或90日後群體免疫 後來居上快過美國

世界各地新冠肺炎疫情反反覆覆，以疫苗達到群體免疫均是各國現時最大希望。中國人口世界最多，實現群體免疫難度比歐美要高，但美國傳媒表示，中國新冠疫苗接種速度有後來居上之勢，若現時速度保持不變，中國有望在90日後達至群體免疫門檻，快過原本領先的美國。

《財富》雜誌日前發表文章，形容中國在短短一個月前，仍被視為疫苗接種進度落後，中國控疫的非凡成功，意味民眾鮮有誘因去打疫苗；不過在過去幾周，中國採取了軟碰兼施策略，鼓勵民眾接種。

中國5月24日公佈，已為民眾注射5.46億劑新冠疫苗。這個數字幾乎已是美國2.89億劑的2倍。

按1人2劑計算，這個劑量足夠覆蓋中國內地19.5%人口。中國在這方面仍然落後於美國的45.1%，以及歐盟的25.8%。

但文章指出，按照現時接種速度，中國很快就會收窄差距。中國目前一天注射超過1,500萬劑新冠疫苗，速度是一個月前的3倍，遠高於歐盟、印度、美國分別的每日320萬、220萬及170萬劑，並佔每日全球接種量一半。

以這個速度計算，中國在90日後，即會達到70%人口接種疫苗的群體免疫門檻，而美國則需要在102日後才會實現群體免疫。

內地公佈：逾3.1萬宗不良反應 188宗嚴重異常反應

美國接種速度從4月中的每日340萬劑高位顯著回落。專家更懷疑美國能否達到群體免疫，因為民調顯示25%美國人表明無意接種疫苗。

文章續稱，中國疫苗接種大提速，反映出中國制度優勢。中國可以動員國企員工及黨員接種，以帶動全民接種計劃，若趨勢持續以至進一步加速，中國接種率會遠超美國。「這種結果會削弱美國現時認為，美國快速接種疫苗可以彌補控疫失敗的過失，令美國成為全球抗疫領導者的論述。」

國藥疫苗第三期測試結果公布 保護力逾7成

郭台銘擬出面洽購復必泰疫苗供台 曲線施壓蔡英文當局

洪都拉斯威脅與台灣斷交後 美國稱會向拉美提供疫苗

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責任編輯：連兆鋒

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