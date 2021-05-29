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拜登令查病毒源頭後 世衛：新冠溯源已被政治「毒化」

國情動向 13:51 2021/05/29

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美國近日再稱新冠病毒「可能來自實驗室」，總統拜登下令情報部門「加倍努力」調查，90日內交報告，被視為劍指中國後，世衛組織形容，新冠病毒溯源議題已受到政治毒化。世衛突發衛生事件規劃負責人瑞安（Michael Ryan）批評，近日國際傳媒論述愈來愈多，實質新聞和證據卻少之又少，令人不安。

瑞安周五（28日）在記者會上，就新冠病毒溯源議題直言，整個過程都已被政治毒化（poisoned by politics）。

他喊話：「如果你想科學家做好他們的工作，想他們合作，並取得你想要的答案，在一個非指摘性的環境下尋找病毒源頭，來學習如何避免在未來重蹈覆轍，我們要求在一個非政治化的環境下做到這一點，健康和科學就是目標。」

瑞安又提到，國際傳媒近日出現愈來愈多病毒源頭的論述，但「真正的新聞、證據和新資料卻少之又少」，這頗為令人不安。

瑞安強調，世衛是個成員國組織，尋求與所有成員國合作，共同尋找答案，而科學需要和政治分開。

美媒：中國或90日後群體免疫 後來居上快過美國

拜登或公開情報部門新冠病毒源頭報告

美國國家情報總監辦公室早前發表聲明，不點名稱美國有情報機關相信新冠病毒來自動物，另有情報機關則主張來自實驗室，而美國情報界整體認為現時沒有足夠資料，說明哪種說法機會更大。

中國外交部強調，世衛此前研究報告已指出，病毒「極不可能」洩漏自中國實驗室；美國反覆炒作，是想藉疫情搞污名化和政治操弄，甩鍋推責。

中國駐美國大使館則表示，支持全面核查全球各地所有早期病例，並徹查散佈全球又秘而不宣的基地、生物實驗室。

中國駐美國使館：新冠溯源 支持對秘密基地一查到底

路透社：美情報界查新冠病毒源頭 無證據出自實驗室

趙立堅回應涉武漢病毒所報道：美國想轉移視線嗎？

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責任編輯：連兆鋒

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