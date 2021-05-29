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鍾南山：中國疫苗覆蓋率年底可達80% 產能仍需加強

社會熱點 14:11 2021/05/29

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中國工程院院士鐘南山預期，中國新冠疫苗接種覆蓋率，到今年年底能夠達到80%，而中國新冠疫苗當前疫苗產能仍需加強。鐘南山認為，中國需要80%人接種新冠疫苗，方可實現群體免疫。

近期中國內地出現疫情散發病例，疫苗接種意願也隨之上升。中新社周六（29日）報道，鐘南山前一天接受採訪時表示，一方面，國內對新冠疫苗需求強烈，另一方面，世界衛生組織的疫苗需求同樣迫切，很多國家希望中國能夠提供疫苗，中國的新冠病毒疫苗產能仍需要加強。

國家衛健委數據顯示，截至5月27日，中國內地累計接種超過5.8億劑新冠疫苗。鐘南山稱，按照疫苗保護率達到70%計算，中國的新冠疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。

美媒：中國或90日後群體免疫 後來居上快過美國

內地公佈：逾3.1萬宗不良反應 188宗嚴重異常反應

對於科技創新方面的瓶頸，鐘南山表示，自己從不指望國外，要靠中國自己。「比如疫苗，靠人家來不及的，核心的東西還是要靠我們自己的團隊去創造。而自己的團隊，關鍵要靠舉國體制，我們搞國家實驗室也是這樣，聯合起來解決一個問題。」

鐘南山又稱，面對這全球公共衛生危機，某一國家形成群體免疫，不足以真正應對疫情帶來的挑戰，也要依靠國際合作抗擊疫情；但仍需看到，當前全球應對公共衛生事件聯合機制還不夠健全，疫苗分配問題已經引發各方的持續關注。

他續稱，正因為這樣，他所參加的世界衛生組織的獨立工作委員會，強烈希望建立一個國際健康危機方面的委員會，有政府的領導，也有經濟學、衛生學專家和政府經濟、衛生官員來共同組織。

國藥疫苗第三期測試結果公布 保護力逾7成

世衞審批緊急使用科興疫苗或延至6月 等候更多數據

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責任編輯：連兆鋒

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