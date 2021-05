郭台銘擬為台灣購復必泰疫苗 陳時中：須由政府簽約

台灣新冠肺炎疫情持續擴大,疫苗卻極其短缺,本周獲得莫德納疫苗僅15萬劑。台灣商人郭台銘有意出面,向大陸上海復星代理洽購復必泰疫苗。但台灣當局表示,必須由政府與原廠簽約。

台灣周六(29日)連計「校正回歸」共增493宗新冠確診病例,21人死亡再創新高。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中談到,近來傳出永齡基金會、佛光山等團體希望引進疫苗捐給台灣人用,形容他們很熱心,但整體基本原則,無論經過代理申請後,還是要由政府與原廠簽約採購、統籌分配來監督與控管。

郭台銘擬出面洽購復必泰疫苗供台 曲線施壓蔡英文當局

鴻海集團創辦人郭台銘永齡基金會早前表示,有意購買1千萬劑上海復星代理的,德國BioNTech復必泰疫苗,捐贈台灣使用。佛光山所屬的國際佛光會也去信當局,申請專案核准進口20萬至50萬劑美國強生疫苗。

不過,郭台銘有意嘗試經大陸代理引入疫苗,觸動台灣島內綠營敏感神經。儘管BioNTech疫苗由德國製造,上海復星只是合作夥伴,近日仍被台灣綠營炒作成「中國疫苗」,加以抗拒。

陳時中日前一向「他們在打的我們不敢用」,亦引起島內輿論嘩然,被認為是政治凌駕疫情和科學。

英國廣播公司也大字標題,表明「台灣必須在病毒和政治間抉擇」(Taiwan must choose between virus and politics)。

文章引述倫敦大學亞非學院教授曾銳生稱,現時情況「大陸輸不了,台灣贏不了」,若台灣接受大陸疫苗,就顯得大陸比蔡英文政府更能照顧台灣民眾;如果台灣拒絕大陸疫苗,民進黨當局就漠視島內民眾健康。「台灣最終可能顯得非常糟糕。」

責任編輯:連兆鋒