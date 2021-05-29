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郭台銘擬為台灣購復必泰疫苗 陳時中：須由政府簽約

國情動向 15:29 2021/05/29

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台灣新冠肺炎疫情持續擴大，疫苗卻極其短缺，本周獲得莫德納疫苗僅15萬劑。台灣商人郭台銘有意出面，向大陸上海復星代理洽購復必泰疫苗。但台灣當局表示，必須由政府與原廠簽約。

台灣周六（29日）連計「校正回歸」共增493宗新冠確診病例，21人死亡再創新高。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中談到，近來傳出永齡基金會、佛光山等團體希望引進疫苗捐給台灣人用，形容他們很熱心，但整體基本原則，無論經過代理申請後，還是要由政府與原廠簽約採購、統籌分配來監督與控管。

郭台銘擬出面洽購復必泰疫苗供台 曲線施壓蔡英文當局

鴻海集團創辦人郭台銘永齡基金會早前表示，有意購買1千萬劑上海復星代理的，德國BioNTech復必泰疫苗，捐贈台灣使用。佛光山所屬的國際佛光會也去信當局，申請專案核准進口20萬至50萬劑美國強生疫苗。

不過，郭台銘有意嘗試經大陸代理引入疫苗，觸動台灣島內綠營敏感神經。儘管BioNTech疫苗由德國製造，上海復星只是合作夥伴，近日仍被台灣綠營炒作成「中國疫苗」，加以抗拒。

美媒：中國或90日後群體免疫 後來居上快過美國

鍾南山：中國疫苗覆蓋率年底可達80% 產能仍需加強

陳時中日前一向「他們在打的我們不敢用」，亦引起島內輿論嘩然，被認為是政治凌駕疫情和科學。

英國廣播公司也大字標題，表明「台灣必須在病毒和政治間抉擇」（Taiwan must choose between virus and politics）。

文章引述倫敦大學亞非學院教授曾銳生稱，現時情況「大陸輸不了，台灣贏不了」，若台灣接受大陸疫苗，就顯得大陸比蔡英文政府更能照顧台灣民眾；如果台灣拒絕大陸疫苗，民進黨當局就漠視島內民眾健康。「台灣最終可能顯得非常糟糕。」

拜登令查病毒源頭後 世衛：新冠溯源已被政治「毒化」

台灣沒病床沒疫苗 台媒問「蔡英文在哪裡」？

洪都拉斯威脅與台灣斷交後 美國稱會向拉美提供疫苗

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責任編輯：連兆鋒

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