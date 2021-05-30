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中國太空站第二發成功 天舟二號順利對接天和核心艙

國情動向 15:28 2021/05/30

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中國天舟二號貨運飛船發射升空後，順利與中國空間站（太空站）天和核心艙交會對接。天舟二號任務，是中國太空站在軌建造一系列發射的第二步。天舟二號會為天和核心艙補給推進劑，並載有3人3個月份量的物資，迎接中國太空人預計6月首次進入天和核心艙。

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中國載人航天工程辦公室公佈，天舟二號貨運飛船，於中國時間周日（30日）清晨5時01分，採用自主快速交會對接模式，與天和核心艙後向端口成功對接，實現「太空之吻」。天舟二號與天和核心艙整個交會對接過程，歷時約8小時。

【天舟二號】曾兩度推遲發射 火箭故障變「冰箭」

中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國

天舟二號貨運飛船早前因火箭技術原因，兩度押後升空，終在周六（29日）晚上8時55分，由長征七號遙三運載火箭，在海南文昌航天發射場發射。升空604秒後，天舟二號與火箭成功船箭分離，其後進入預定軌道，太陽能帆板兩翼順利展開工作。

天舟二號貨運飛船攜帶 3 名航天員 3 個月份量的消耗品、2 套艙外航天服、平台物資，並會向天和核心艙補加推進劑，和實現組合體飛行。

按照任務規劃，神舟十二號載人飛船預料於6月發射，載著3名航天員首次進駐中國太空站天和核心艙。他們會在站內長期駐留，開展太空科學實驗。

美國太空孤立中國 反變孤立自己？

天和號開啟中國太空站「下餃子」模式 2年11次發射

天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

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責任編輯：連兆鋒

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