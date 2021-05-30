【天舟二號】曾兩度推遲發射 火箭故障變「冰箭」

中國天舟二號貨運飛船周日（30日）順利與天和號核心艙對接，為3名航天員預料6月首次進入中國空間站（太空站）鋪平道路。天舟二號任務可謂是場硬仗，負責今次發射的長征七號遙三運載火箭，早前因為技術問題，令天舟二號升空兩度押後。長征七號火箭採用全低溫液氧煤油動力新技術，比傳統火箭燃料環保，但發射前流程更複雜。今次火箭更在加注了低溫燃料後押後發射，成為了「冰箭」。

天舟二號順利升空後，新華社披露了任務此前一波三折的詳情。

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天舟二號原定5月20日凌晨發射，長征七號遙三運載火箭前一天下午進入負12小時發射流程。煤油加注、液氧加注，發射依規程按部就班有序進行，音響裏一句句「正常」不時傳來。

當晚9時40分許，距離發射不到3個小時，發射指控大廳中的數據信息顯示，一個壓力值參數異常。發射大廳現場陷入一片寂靜。

為此，試驗隊員開始了連續80多個小時的煎熬。中國航天科技集團一院動力系統指揮邵業濤說：「我們的低溫火箭又將經歷一場嚴酷的考驗。」

由於當時火箭箭體已完成加注，尾艙內一直處於熱氮氣吹除狀態。但團隊必須找出火哪個部段出了問題，是閥門的問題還是零部件的問題，因此試驗隊員要戴呼吸面罩進艙。

兩名總裝人員換好服裝、戴好面罩，從50厘米見方的艙門鑽進箭體。艙內一片漆黑，氣體吹除的聲音震耳欲聾，密閉空間的憋悶、零下183攝氏度的低溫，一切都無暇顧及，他們攀爬在箭體結構件上，仔細地摸索著檢漏點。

兩次核查後，問題暴露，但很快後方傳來消息，這並不是元兇。到11時50分許，距離發射預定時間還有不到2小時，各方一致決定推遲發射。

5月20日，試驗隊員先後分4批再次進艙排故，找到了新問題，並經過系列措施扭轉局面。然而，負8小時液氧推進劑補加之後，異常再次出現，發射第二度終止。

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加注後發射二度終止 下個窗口9天之後

距離下一個發射窗口還有9天，火箭燃料兩加兩泄，高溫高濕高鹽霧中，一枚低溫火箭要經歷怎樣的考驗？對每名試驗隊員來說，第一次終止，難免有失落，第二次終止，則是沉重的打擊。發射終止後，型號隊伍火速調整狀態，開始為期4天的歸零工作。

為了進一步摸排故障，試驗隊員仍要一批批進艙。艙內低溫、憋悶，一名試驗隊員剛出艙便吐了一地。

艙外，箭體上的水嘩嘩往下流。長征七號是名副其實的「冰箭」，火箭第一次推遲發射後，試驗隊員發現，箭體出現結冰現象。

試驗隊員趙鴻飛說：「火箭在大量的低溫燃料加注後暴露這麽長的時間，這在中國航天史上是第一次。」

5月的海南室外攝氏36度，濕度90%以上。在火箭艙體中，則是攝氏零下183度低溫。巨大的溫差考驗著長征七號，也考驗著每一名試驗隊員。

箭體上，氧箱前短殼上，冰塊一個接一個形成，大的足足有三四十厘米長。隊員們用工具小心翼翼地鑿冰，還有人專門拿著兜子接冰，生怕傷到火箭。

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針對發射場傳回的數據，中國航天科技集團一院總體設計部後方保障人員馬上追溯事件鏈，對現有的所有異常參數合並同類項，並提取8個不同方面的問題單獨進行深入的理論分析和覆現試驗。

5月25日，歸零工作接近尾聲。發射塔架上，試驗隊員精心擦拭著火箭整流罩的「罩衣」和箭體。26日，模擬發射演練；27日、28日，加注準備；29日，推進劑加注，晚8時55分，火箭級於成功發射。

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責任編輯：連兆鋒