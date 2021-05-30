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【內地疫情】廣州檢出20宗本土病例 官方指均涉印度變種株

社會熱點 16:51 2021/05/30

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廣東疫情未受控，廣州市衛健委今日（30日）的新聞發布會公布，首輪已完成225.26萬人次的檢測，截至今下午2時，共發現20名感染者，包括19宗無症狀、1宗確診病例。會上又指，本月21日以來感染者中已檢測的基因測序結果高度同源，均為傳播速度極快的印度新冠病毒變種株。

新增病例方面，從昨日（29日）至今日零時，廣州再多12宗無症狀感染病例。佛山增加1宗。

市衛健委副主任陳斌表示，為迅速切斷病毒傳播途徑，當局已決定即日開始，在荔灣區繼續組織核酸篩查的基礎上，進一步擴大全員核酸檢測範圍，區域覆蓋到越秀區、海珠區全域，以及天河區、白雲區、番禺區的重點區域。

市供銷合作總社流通處處長鄧文君表示，將全力做好重點區域的市民生活必需品供應，包括封閉管理的荔灣區中南街5.8萬人的物資。

  • 廣州各區強制檢測
  • 廣州各區強制檢測
  • 廣州各區強制檢測
  • 涉疫社區被強制封閉
  • 接種疫情的市民急增

當地媒體《南方都市報》報道，梳理廣州、佛山和茂名三地的疫情傳播鏈，指疫情是同屬一宗聚集性疫情，基本都可以追溯到廣州荔灣區最早報告確診的郭姓老婦。疫情在不到10天內，已經出現了5代傳播個案，速度之快、代際傳播時間之短，是當地此前未遇到過的。

《羊城晚報》則指出，中國目前每天入境人員中，有九成集中在廣東，每天廣東的隔離人員達3萬人。

鍾南山：中國疫苗覆蓋率年底可達80% 產能仍需加強

【內地疫情】廣州荔灣區升至中風險 部分車站只落不上

責任編輯：陳建錫

疫情 印度 廣州市 廣州 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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