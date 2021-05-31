【廣州疫情】廣州如局部「封城」抗變種病毒 離境須持「健康碼」綠碼（第四版）

廣東疫情未受控，廣州、深圳、佛山分別新增12宗、2宗及1宗本土病例，廣州的病例均 為傳播速度極快的印度變種病毒株，深圳的傳播鏈則驗出英國變種株。廣州市政府今日（30日）晚間宣布，經機場、鐵路、公路客運站離開該市的旅客，必須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。

有內地媒體形容，這些嚴格防疫措施，已接近半封城。

（10:15 新增第三段天河區提升疫工作）

天河區全面提升防疫工作，全區增加近300個核酸檢查點，以加快發現感染者。而 8條街道開展大規模核酸檢測

廣州衛健委今日下午的新聞發布會上公布，首輪已完成 225.26萬人次的檢測 ，截至今下午2時，共發現20名感染者，包括19宗無症狀、1宗確診病例。會上又指，本月21日以來感染者中已檢測的基因測序結果高度同源，均為印度變種株。

市衛健委副主任陳斌表示，為迅速切斷病毒傳播途徑，當局已決定即日開始，在荔灣區繼續組織核酸篩查的基礎上，進一步擴大全員核酸檢測範圍，區域覆蓋到越秀區、海珠區全域，以及天河區、白雲區、番禺區的重點區域。

廣州宣布收緊離境限制

市政府同日晚間宣布，為減少人員流動帶來的疫情傳播風險，決定暫時對離穗車輛和人員採取如下管理措施：

一、通過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離穗的旅客（不含外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。因未能及時出具核酸檢測陰性證明無法按時出發的旅客可申請免費退改簽。 二、離穗出省的小型汽車司乘人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明，以備查驗。 三、為確保貨運車輛正常運行，廣州市將設立若干幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供核酸檢測免費服務，具體時間和地點另行公佈。

▲ 廣州各區強制檢測

▲ 廣州各區強制檢測

▲ 廣州各區強制檢測

▲ 涉疫社區被強制封閉

▲ 接種疫情的市民急增

當地媒體《南方都市報》報道，梳理廣州、佛山和茂名三地的疫情傳播鏈，指疫情是同屬一宗聚集性疫情，基本都可以追溯到廣州荔灣區最早報告確診的郭姓老婦。疫情在不到10天內，已經出現了5代傳播個案，速度之快、代際傳播時間之短，是當地此前未遇到過的。

《羊城晚報》則指出，中國目前每天入境人員中，有九成集中在廣東，每天廣東的隔離人員達3萬人。

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【內地疫情】廣州荔灣區升至中風險 部分車站只落不上

責任編輯：陳建錫