▲ 中國央行報章：人民幣未來或貶值4大因素 不能忽視

人民幣兌美元近日升破6.4關，升至6.3水平之3年高位。人民幣兌美元4月以來已升值3%，升幅引起關注。但人民銀行前官員盛松成向新華社表明，人民幣快速升值不可持續之餘，人行旗下報章《金融時報》亦發表文章，指出有4大因素，未來可能推動人民幣貶值，不能忽視。

中國《金融時報》周日（30日）發表評論員文章，認為美國可能退出量寬、美國經濟復甦帶動美元回升、全球疫情受控帶動供應鏈恢復，以及美國資產泡沫可能破裂刺激資金避險，這4大因素都不能忽視，未來可能推動人民幣貶值。

前央行官員盛松成：人民幣快速升值不可持續 不符國內外形勢

文章指出，近期人民幣匯率有所升值，但往前看，既有支持人民幣升值的因素，也有支持人民幣貶值的因素。

一是美國聯儲局退出量化寬鬆貨幣政策。

今年一季度，市場對美國通脹回升、美聯儲貨幣政策收緊的預期較高，10年期美國國債收益率一度觸及1.78%的疫情以來高點，美元指數也升至93.4。二季度以來，美國經濟數據總體仍較為強勁，通脹數據遠超預期。4月美國消費者物價指數（CPI）按年升4.2%，高於3.6%的市場預期，創2008年9月來新高；按季升0.8%，高於預期的0.2%，創近10年來新高。

美4月工業品價格指數（PPI）按年漲幅更是達到6.2%。以5年期通脹保護債券（TIPS）收益率衡量的通脹預期超過2.8%，創下2005年以來最高點。若未來通脹持續超預期，聯儲局很可能收緊貨幣政策，資金從新興市場大幅回流美國，包括中國在內的新興市場貨幣將面臨明顯貶值壓力，需要警惕。

二是美國經濟強勁復甦帶動美元走強。

美國疫苗接種較為迅速，市場普遍預期美國疫情將在年內得到有效控制，部分州已宣布將於近期完全解除疫情期間的防疫措施，重新開放經濟，這支持一季度以來美經濟指標不斷走強。

另一方面，拜登政府上台後，已推動國會通過了1.9萬億美元的刺激法案，近日又宣布了6萬億美元的經濟刺激計劃，這將對美國本已較為強勁的疫後經濟復甦提供新的催化劑，帶動美元指數走強，對包括人民幣在內的新興經濟體貨幣帶來貶值壓力。

三是全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復。

2020年新冠肺炎疫情暴發後，全球供給能力受損。中國率先控制住疫情並實現覆工覆產，經濟快速復甦，出口表現強勁，今年以來延續了恢復發展態勢。一季度GDP按年增長18.3%，1至4月出口按年增速為44%，貿易順差1,579億美元，按年增長174%。

目前歐美等經濟體疫苗接種進度較快，正在計劃解除國內禁令並重啟開放。前期一度失控的印度疫情也得到控制，新增病例數從高位回落。未來隨著疫苗接種率進一步提升，各國可能會先後形成有效免疫屏障，這將推動全球經濟快速恢復，供給能力明顯增強，形成對中國出口和人民幣匯率貶值的壓力。

四是美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫。

受美國大規模量化寬松政策、疫苗接種、經濟復甦等因素影響，美股疫情後表現反而亮眼，道瓊斯、納斯達克、標普3大股指較疫情暴發以來的低點反彈超70%以上，屢創歷史新高，市盈率已遠遠高於歷史平均中位數。

股市繁榮過份依賴寬鬆貨幣政策，明顯超過經濟表現，缺少堅實的經濟基本面支撐。未來聯儲局退出寬鬆貨幣政策，有可能刺破資產泡沫，引發美資產價格大幅調整，刺激全球市場避險情緒升溫，資金回流美國救市，推升美元指數，拉低非美貨幣。

全國外匯市場自律會議警告：不要賭人民幣升值或貶值 久賭必輸

官媒：人民幣升值不是應對通脹良方

人民幣三年新高 一文看懂原因、走勢和誰受惠

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒