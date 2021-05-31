▲ 【中國太空站】神州十二號6月3人征空 楊利偉當後備

中國航天員即將首次進入中國空間站（太空站）！天舟二號貨運飛船，順利與太空站天和核心艙對接，向站內輸送物資後，神州十二號飛船預定6月發射升空。神州十二號會將3名航天員送到天和核心艙，留駐3個月。神州十二號3名航天員早已選定，但名單尚未公佈。中國首名航天員楊利偉則透露，3人來自中國首兩批航天員，而自己與其他航天員都是後備。

天和核心艙、天舟二號貨運飛船順利發射後，中國太空站在軌建設接下來就到了第三步。按計劃，神舟十二號載人飛船，6月會在酒泉衛星發射中心升空，打響今明兩年中國太空站4次載人任務的頭炮。神十二3人乘組已轉入強化訓練階段，全力備戰太空之旅。

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2003年乘神舟五號升空的中國首名航天員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉介紹，神舟十二號乘組從第一批和第二批航天員中選出。針對第一批航天員年齡較大的特點，航天員正系統、科學地提高訓練強度，不斷提升他們在太空中的適應能力。

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神十二無女航天員 但以後「都會有」

神舟十二號有沒有女航天員呢？楊利偉透露，神十二任務之中沒有女航天員，但是以後的任務「都會有」。「基本上前期的這些航天員都會參與飛行。」

他表示，現在具備飛行能力的，也就16個航天員，包括他在內也是在做備份，所以全程訓練都有參加。「一旦有需要，就能夠頂得上去。」

楊利偉又稱，神十二乘組構成情況，基本上按照以前的設置，比如有指令長、工程師，根據分工的不同去訓練。「這三個航天員都要具備出艙能力。一般組織兩個人出艙，第三個人也要具備出艙能力，一旦需要的時候，能夠去進行替換。這是我們任務當中要求的一個配置方式。」

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太空站任務複雜 航天員訓練更辛苦

楊利偉還介紹，在太空站建造階段，航天員會多次出艙活動，完成太空站航天器的維修維護及建造等任務。未來，航天員出艙會成為常態，出艙活動的時間會大幅增加。這對航天員提出了新的更高要求，訓練從內容到時間到強度，都有所增加 。

他解釋，航天員除了掌握專業，對身體的整個訓練都加了很多內容，比如長時間高負荷、四肢力量、耐力方面都需要大量訓練。「在水下進行出艙訓練，時間長的時候一次要六七個小時，在水下基本上航天員訓練完之後，回來有時候吃飯拿筷子都費勁，就是很辛苦。」

中國太空間站設計有用於轉位的機械臂，和功能更強大的七字維度機械臂，還有可以精細操作載荷的機械臂，長度累計可達15米。人機配合，讓太空站在軌建造維修成為可能。此外，艙外航天服已完成技術改進，能夠確保航天員在安全的環境中，進行一系列的太空站複雜操作和相關載荷試驗。

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責任編輯：連兆鋒