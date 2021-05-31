▲ 內地5月官方製造業PMI遜預期 價格指數升至近年高點

內地5月份官方製造業PMI降至51，處於擴張線以上，但比對上一個月微落0.1個百分點，也不及預期。同時，需求增長放緩，新訂單指數回落至臨界點以下；上游行業則飆漲，帶動價格指數則升至近年高點。

國家統計局和物流與採購聯合會周一（31日）聯合發布的數據顯示，5月份官方製造業採購經理人指數（PMI）降至51，比對上一個月微落0.1個百分點，也不及預期。不過，景氣度繼續高於2019年和2020年同期，製造業延續穩定擴張態勢。

此前4月份該值為51.1，而3月、2月和1月分別為51.9、50.6和51.3。去年2月官方製造業PMI創紀錄新低，報35.7，因1月末中國新冠疫情突然爆發；11月該指數升至52.1，為當年最高值。

製造業仍然平穩增長

5月份PMI稍低於預期。據接受《華爾街日報》調查的8位經濟學家給出的預測中值，中國5月份官方製造業PMI料持平於51.1。PMI指數高於50表明製造業活動擴張，低於50則說明萎縮。

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國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，5月份生產指數為52.7，高於上月0.5個百分點，製造業生產擴張有所加快。為滿足生產需要，企業對原材料需求加大，採購量有所上升，採購量指數和進口指數分別為51.9和50.9，高於上月0.2和0.3個百分點。

不過，需求增長放緩下，新訂單指數為51.3，低於上月0.7個百分點，但仍位於景氣區間，市場需求擴張步伐有所放緩。同時，從外需情況看，新出口訂單指數為48.3，低於上月2.1個百分點，回落至臨界點以下，反映出國外訂單較上月減少。

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價格指數升至近年高點。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.8、60.6，高於上月5.9和3.3個百分點。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶鍊及壓延加工、有色金屬冶鍊及壓延加工等上游行業兩個價格指數均高於73.0，其中黑色金屬冶鍊及壓延加工業出廠價格指數連續三個月高於80.0。

出口訂單處於擴張線以下

此外，高技術製造業景氣度持續上升。高技術製造業PMI連續三個月上升，本月為55.2，位於較高景氣區間。

不同規模企業表現不一。大、中型企業PMI分別為51.8、51.1，高於上月；小型企業PMI為48.8，低於上月2.0個百分點，降至收縮區間，反映出製造業小型企業持續增長的動力仍顯不足。

統計局同時公布，5月綜合PMI產出指數為54.2，高於上月0.4個百分點。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為52.7和55.2。

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責任編輯：鄧國強

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