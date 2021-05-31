【廣州疫情】廣東新增20本土確診 嚴防民眾離粵避疫播毒

印度變種病毒陰霾下，廣州疫情風聲鶴唳。廣東官方通報，全省30日（周日）再增20個本土確診病例，廣州佔最多、亦令目前廣州繼續成為全國疫情最嚴峻地區；其中廣州實施離境限制、變相局部封城外，廣東全省亦拉起防線，加強省際通報，防範民眾離粵避疫等跨境人流，令疫情外溢蔓延。

廣東省衛生健康委員會，周日30日廣東省新增本土確診病例20例，其中16例為無症狀感染者轉確診。確診者廣州佔18例、佛山佔2例。

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值得注意是，國家衛生健康委員會周一上午在官網通報，30日（周日）0至24時，全國報告新增確診病例27例，其中境外移入病例7例，分別為廣東3例、上海2例、福建1例、河南1例。

廣州成目前內地疫情最嚴峻地區

而本土病例20例，都在廣東、廣州佔最多，意味目前的廣州，繼續成為全國本土疫情最嚴峻地區。

廣州宣布將擴大篩檢範圍，周一（31日）至6月11日為止，全市普通高中學校高一、高二年級學生改為居家線上上課。周一晚10時開始，對離開廣東車輛與人實行臨時管理措施，透過交通運輸工具離開廣東的人需持有健康碼綠碼，且持有72小時內核酸檢測陰性證明。

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內地媒體報道，鑑於可能有在廣東的外省人，會選擇回鄉避疫，增加疫情向外省擴散的風險，廣東全省加強與其他省區的個案通報。

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其中，四川資陽市疾控中心收到省疾控中心的通知，指5月29日一名由廣東返回資陽市樂至縣的民眾，在佛山市核酸檢測初步篩選呈陽性，市疾控中心接報後派人開展流行病學調查、核酸檢測、環境消毒。目前，四川省、資陽市、樂至縣三級疾控機構對該人員檢測覆核結果均為陰性。

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而在廣西賀州巿，亦有一對夫婦及其他朋友一行共21人，於5月23日到清遠古龍峽景區遊玩，其間夫婦2人曾與清遠市無症狀感染者接觸，遊玩時更一直未戴口罩，返到廣西後亦走訪多間商舖包括粉麵店、酒吧，夫婦2人的檢測結果均為陰性。另外截至5月30日下午3時，當局對曾接觸這對夫婦的民眾檢測，結果仍是陰性。

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另外，一名與廣州市荔灣區無症狀感染者有近距離接觸的澳門居民，曾於5月23日跟旅行團前往清遠古龍峽景區旅行，其核酸檢測結果為陰性，但仍需要進行醫學隔離觀察。同一旅行團還有31名澳門居民，雖然他們沒有與無症狀感染者近距離接觸，但曾在同一景區出現，因此上述澳門居民要作個別的健康評估及醫學追蹤，並要求他們作自我健康管理，包括需戴口罩，避免到人多的地方和避免聚集。

責任編輯：鄧國強

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