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【台灣疫情】藍營施壓蔡英文？80歲台新黨主席郁慕明 赴大陸打疫苗（有片）（第二版）

國情動向 13:42 2021/05/31

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【台灣疫情】藍營施壓蔡英文？80歲台新黨主席郁慕明 赴大陸打疫苗

台灣新冠肺炎疫情高溫，但疫苗仍然奇缺，蔡英文當局備受壓力。在此之際，台灣新黨前主席郁慕明28日在機場發了一段影片，稱自己即將飛赴大陸打新冠疫苗。他並強調，「人命關天的事，我奉勸一句最好別用意識形態作祟」，要求蔡當局考慮引入大陸疫苗。

（新增末段：郭台銘出面訂復必泰或有進展）

內地澎湃新聞報道，郁慕明目前正在大陸一家飯店隔離，準備打疫苗。

據報道，郁慕明說，此次來大陸給他留下最深印象的是，大陸入境檢疫和隔離流程的嚴密和有序，每個細節都十分講究。他表示，在台灣人民最需要大陸幫助時，民進黨當局沒必要搞意識形態，因為病毒不分政黨和地區，他還呼籲有條件的台灣民眾，不妨到大陸來旅行並接種新冠疫苗。

郁：台灣沒恐慌  但要加快接種疫苗

郁慕明表示，他正在飯店隔離，總共要隔離兩個禮拜，5月30日是第三天了。大陸現在疫情控制得很好，也很安全，只是隔離相對比較孤單一點，所以這次也帶了一些書過來看。他說，他突然也很喜歡隔離，平常忙得沒有時間來自己思考，所以隔離的話，倒讓他能藉此充實自己。

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被問到這次決定到大陸打疫苗是基於怎樣考慮？郁慕明說，他今年已經80多歲了，現在台灣新冠肺炎疫苗遠遠不夠，所以必須先保障醫護人員等人先打，按照現在台灣的疫苗情況，60歲以上老人可能要輪到很晚才能打得到疫苗，疫情形勢也很嚴峻，所以想乾脆到大陸來旅行，順便把疫苗打了。

記者問他，台灣民眾是否存在恐慌？郁慕明說，那倒不會了，台灣人還是很有經驗，不會有什麼恐慌了。最關鍵是東方人都很守規矩，大家都習慣戴口罩，人們也不隨便出去，所以基本上還沒有出現大量的感染情況。

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怎看民進黨政府對疫苗的態度和處理方式？他表示，民進黨政府在疫苗購買和決策方面，「我認為他們是有責任的」，一直在甩鍋，甚至責怪大陸阻止購買疫苗，這完全是胡說八道了。民進黨政府一直期待台灣自主研發和生產疫苗，目前看來很顯然不可能，這說明民進黨政府並未認真去購買疫苗，（因此）造成了購買和生產疫苗之間的連接工作沒有做好。目前購買的疫苗數量明顯不足，連醫護人員都不夠打，這就讓台灣老百姓有點憂慮了。

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郁：疫苗短缺  民進黨是有責任的

台灣短期之內如何解決疫苗荒？郁慕明說，在他看來，這件事很簡單，讓大陸幫忙進口就好了啊，大陸方面也釋出善意，已明確表示願意提供疫苗了，沒想到民進黨政府又搞意識形態，本質上就是他們覺得面子下不來，但這個疫苗不是面子問題，裡子要緊，人民的生命要緊，民進黨的政治意識形態是需要批評的。

郁慕明說，他是學醫藥出身的人，對於大陸疫苗沒任何疑慮。大陸已經有許多人打了疫苗，情況非常好。當然不排除極個別的不良反應，但任何藥物都有啊，難以避免，沒有一個藥物100%的可靠性。

此次到大陸打疫苗，在台灣也引發了部分民進黨支持者的非議，怎樣回應？郁慕明說，「哈哈，他們想罵我，我也沒辦法呀，有人罵也是好事情。」現在大陸針對台胞、台商都是免費打疫苗，他還想藉此呼籲台灣有條件的朋友到大陸順便走走看看，打個疫苗，這有什麼不可以呢？他已經80多歲了，把很多事看得很開了，沒有什麼好計較了，過去鬥爭也鬥了幾十年了。

郭台銘出面訂復必泰  或有進展

他說：「我認為吧，人命關天的事，我奉勸一句最好別用意識形態作祟。我想他們來罵我，主要原因是怕我帶動（台灣人到大陸打疫苗）風潮吧。現在台灣民進黨的支持者，格局太小了。」

另一方面，台灣民間和企業繼續呼籲政府開放採購疫苗，不過台灣衛福部強調須「政府與原廠簽約」及「中央統籌分配」。鴻海創辦人郭台銘周日（30日）晚在臉書表示，將在七十二小時內準備好文件，訂購境外疫苗。

郭台銘日前表示，永齡基金會一定會委託合格廠商向政府提出申請500萬劑德國BNT生產、包裝的疫苗（復必泰），目前正依台灣當局提出的八項要求，整理資料匯整中。

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責任編輯：鄧國強

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