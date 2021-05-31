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印度變種病毒入侵廣東 中疾控：正研製新一代滅活疫苗

社會熱點 12:57 2021/05/31

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來自印度、英國的變種新冠病毒在廣東本土爆發，現有疫苗還能否有效預防，倍受關注。中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專家組成員邵一鳴今日（31日）表示，正針對變種病毒株研製新一代疫苗，並指中國的滅活疫苗技術路線特別適合快速應對變種株，只需一個生產周期便可改為完成調整及升級

邵一鳴表示，雖然變種病毒株會減低目前市面上的疫苗的有效率，綜合抗體會下降10％至20％，但有效率仍會維持50%以上。他強調，最重要的是盡快接種疫苗，阻斷病毒傳播及繼續變種。初步數據顯示，半月年前首批接種人士，大概一半左右的抗體「還是可以」，會根據數據決定何時需接種「加強針」。

國內近期每日的接種量加速至1,000萬劑次以上，提升至單日2,000萬劑亦無問題，而按現時節奏，完全可以實現群體免疫。

在廣東新一波本土疫情中，廣州所有病例都涉印度變種病毒，而深圳的病例則驗出英國變種病毒。世衛專家月初示警，印度的變種病毒株B.1.617和英國的變種株B.117均有更強的傳染力， 未有證據顯示現有的檢測方式、藥物或疫苗會對變種株效果較差，但不可否認隨著病毒愈傳愈廣，愈能夠獲得理想變種條件。

有內地專家指出，印度病毒的毒力是否更強，仍要進一步研究，當地疫情嚴重，可能與醫療資源是否充足有關。

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責任編輯：陳建錫

傳染病 治療 疫情 疫苗 中國疾病預防控制中心 新冠肺炎 編輯 印度 深圳 中國

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