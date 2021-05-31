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【廣州疫情】廣州變相局部封城  穗深累計停飛近500航班

社會熱點 13:26 2021/05/31

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【廣州疫情】廣州變相局部封城  穗深累計停飛近500航班

印度變種病毒陰霾籠罩，廣州、乃至廣東疫情風聲鶴唳。作為這一波疫情風眼，廣州今晚開始實施離境限制，出城必須持有「健康碼」綠碼，而因此跨境人流減少，廣州及深圳取消航班截至今天（31日）早上已近500班。有居住在廣州居民說，街上店鋪大面積關門，氣氛有如「封城」。

廣東省衛生健康委員會通報，周日（30日）廣東省新增本土確診病例20例，其中16例為無症狀感染者轉確診，確診者廣州佔18例、佛山佔2例，反映目前廣州繼續成為全國疫情最嚴峻地區。

疫情下，官方為跨省人流降溫的背景下，內地「飛常準」APP顯示，截至周一（31日）9時，廣州白雲機場累計取消（含提前取消）航班304架次，深圳寶安機場累計取消（含提前取消）航班184架次，即合488架次。

多間航空公司提出退票安排

內地多間航空公司，推出特別更改機票安排。海南航空旗下的各間航空公司，周一起讓購買今日至6月30日航班的旅客，免費改期。

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東方航空周日（30日）晚也發佈信息，東航票本填開的國内航班、包括國際客票中的國内段，客票中至少含有一段未使用的涉及廣州機場和深圳機場的航班，全部可獲免費退改簽。

而根據廣東省新冠肺炎疫情變化及最新管控措施，東方航空公司調整廣州、深圳的進出港國内航班票務處理規定，航班日期在5月31日22:00(含)至6月30日(含)24:00之間的已出客票，均可免費退票或改期一次。

而為防範疫情擴散，更要求今晚10時起離開廣州者，需要有綠色健康碼，不少在當地的外省人紛紛回鄉避疫，增加疫情向外省擴散的風險。

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不過，廣州當局隨後發出的通告，只包括通過廣州的機場、鐵路、長途巴士站等地點離開的民眾，才需要實施綠色健康碼及72小時內的陰性檢測證明。

廣州今晚執行出城限制

有民眾特別向交通部門提問後，發現廣州與佛山、東莞、清遠的跨市巴士，及自行開車到省內其他城市，尚未受到限制。

有民眾表示，有意離回鄉避疫。但此舉恐為疫苗從廣東外溢至其他地區增加風險。官方加強聯省通報，防範疫情蔓延。

其中，四川資陽市疾控中心收到省疾控中心的通知，指5月29日一名由廣東返回資陽市樂至縣的民眾，在佛山市核酸檢測初步篩選呈陽性，市疾控中心接報後派人開展流行病學調查、核酸檢測、環境消毒。目前，四川省、資陽市、樂至縣三級疾控機構對該人員檢測覆核結果均為陰性。

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而在廣西賀州巿，亦有一對夫婦及其他朋友一行共21人，於5月23日到清遠古龍峽景區遊玩，其間夫婦2人曾與清遠市無症狀感染者接觸，遊玩時更一直未戴口罩，返到廣西後亦走訪多間商舖包括粉麵店、酒吧，夫婦2人的檢測結果均為陰性。另外截至5月30日下午3時，當局對曾接觸這對夫婦的民眾檢測，結果仍是陰性。

佛山回四川民眾 被證初步篩選呈陽性

另外，一名與廣州市荔灣區無症狀感染者有近距離接觸的澳門居民，曾於5月23日跟旅行團前往清遠古龍峽景區旅行，其核酸檢測結果為陰性，但仍需要進行醫學隔離觀察。同一旅行團還有31名澳門居民，亦要加強檢視。

而惠州大亞灣區的疫情防控領導小組前日發出通告，要求當地澳頭、西區、霞涌街道的民眾，在周一（31日）內完成病毒檢測，當局更特別提醒，民眾如果無正常理由不配合檢測、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，需依法承擔相應法律責任。

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印度變種病毒入侵廣東 中疾控：正研製新一代滅活疫苗

責任編輯：鄧國強

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