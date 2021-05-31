【台灣疫情】疫苗斷供迫買本土貨 前綠營立委解釋為何不敢打

▲ 台當局已決定向高端採購1,000萬劑疫苗，但坊間對其信心不足

台灣疫苗缺貨問題未解決，民進黨當局為安撫社會恐慌情緒，已宣布採購1,000萬劑本土生產的疫苗，並最快7月上市。民進黨前立委沈富雄表示，他本人不會打、也不敢打本土疫苗，尤其它至今仍無法進行三期臨床，沒有辦法證明有效，而且當前往其他國家時，外國也不會承認台灣的「疫苗護照」。

沈富雄在一個政論節目上表示，28日有15萬劑莫德納（Moderna）疫苗抵台，但這個數量只覆蓋全台0.3%的人口。蔡英文總統日前做了「重大宣示」，表明已8月將有1,000萬劑疫苗上市，包括本土疫苗。沈指，本土疫苗「有很多的問號」，因為這些疫苗無法在三臨床中證明有效，「雖然台灣現在有這麼多病例，但疫情會過，疫情過了以後，台灣沒有疫情，打了本土疫苗，何以證明它有效？唯一的辦法，就是抽血驗抗體，但打本土疫苗的人，會願意抽血驗抗體嗎？」

沈富雄直言，他告訴很多民進黨的朋友，蔡英文所作的宣示，是包藏將來很大的禍心，未來會有很多問題藏在裡頭，她不要高興得太早，因為她不懂。被問到敢不敢打本土疫苗？沈富雄則回應表示，他當然不會接種，「因為如果拿了它的疫苗護照，到美國也沒有用，那就白打了」。

對於台灣的疫苗問題，大陸外交部曾表示，台灣獲取大陸疫苗的渠道是暢通的，民進黨當局想借疫苗「謀獨」，將不會得逞。

▲ 沈富雄稱不會打台灣本土研發的新冠疫苗

台灣本土疫苗最快7月供貨

台灣本土研發的新冠疫苗，由藥企高端疫苗生物製劑與美國衛生研究院 (NIH) 合作開發，二期臨床試驗共為3,700名志願者接身種，須28日評估安全性與免疫原性，料最快6月上旬有試驗分析結果。高端已灣向台當局提供測試標準品，若數據達到預期目標，將申請緊急使用授權，最快7月開始供應。

對於外界關注的三期臨床試驗，高端表示，現今緊急使用授權是將二、三期試驗合併，但若未來新冠病毒變成流感化，後續也將執行三期臨床試驗，並申請正規藥證，但由於目前法規尚不明朗，試驗設計仍在討論階段。

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責任編輯：陳建錫