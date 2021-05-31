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【廣州疫情】廣州荔灣兩社區全封閉 中疾控：變種病毒傳播更快（多圖）（第二版）

社會熱點 18:18 2021/05/31

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【廣州疫情】廣州荔灣兩社區全面封閉 居民禁止外出

廣州新一波新冠肺炎疫情中，荔灣成為重災區。在嚴峻情勢下，荔灣區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周一（31日）發布宣告，即日起對白鶴洞街、中南街等兩個社區，全域實施封閉式管理。封閉令下，居民不能外出，當局人員將逐一配送食物及日常用品。

（18:30 新增最後三段，中疾控闡述今波疫情防控難度）

這是廣州今波疫情以來，首次有社區要全面圍封管理。

官方通告顯示，整個區域實施封鎖措施，關閉區域內所有公共場所，禁止人員進出；嚴格健康管理措施，必須做到足不出戶，日常必需物品由屬地街道配送。

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通告呼籲，希望廣大市民自覺遵守相關規定，做好居家健康管理，自覺配合門禁、測溫、登記、消毒、核酸檢測等防控措施；無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，需要依法承擔相應的法律責任。

新一波疫情下，截至目前，荔灣區共有本地確診病例21例、無症狀感染者5例。

廣州最新本土個案 都來自中南街海南村

而廣州市衞健委周一（31日）通報稱，昨天（30日）0時至24時，廣州市新增境內確診病例4例、由原已公布的無症狀感染者轉確診病例14例，新增境外輸入確診病例3例。

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根據通報，新增的4例確診病例全部來自荔灣區中南街海南村，而29日，該村出現了8名無症狀感染者（包含在31日通報的無症狀感染者轉確診），至此，海南村共有13人感染。

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海南村位於荔灣區西部，與佛山接壤，這裏是廣州重要的花卉種植基地，花卉交易活動活躍。同時，這裏還有多個批發市場，平日人員流動較大。

海南村各個路口都有多名值班人員值守，出於防控需要，居民不可出入。據當地村民表示，28日，由於南海村封鎖處置，附近市場、商超關閉，市民生活物資一度難以保障，叫外賣的居民大增，但外賣員受到一定限制。不過，30日，該情況已大有改善，政府部門專車、專人運送肉菜、飲用水到村裏。

中疾控：印度、英國變種病毒  引發穗深疫情

另一方面，國務院聯防聯控機制周一（31日）召開新聞發布會，介紹疫情防控和疫苗接種有關情況。會上，中國疾控中心研究員馮子健介紹，內地現在已經歷了由境外輸入病毒傳入以後引起本土傳播的30多起疫情，每一次傳入和引起本地傳播的方式都有所不同，不斷豐富著對這個疾病傳播特點的認識。

【廣州疫情】廣深本土疫情蠢動！廣州檢測人潮迫爆 疫苗急補貨（組圖）

【新冠肺炎】印度變種病毒據報殺入廣州  專家派這顆定心丸

馮子健指，最近一個時期，特別在廣州、深圳發生的本土疫情，都是由境外病毒輸入引起的，比如深圳是由最早在英國發現的變異病毒所導致的，其傳染性和傳播能力比以往病毒有所增強。在廣州爲主發生的這起疫情，則是由最早在印度所發現的變異病毒所引起的，這兩個病毒的傳播能力都比以前有所增強，對我國現有的防控措施提出了不小的挑戰。

「我們需要在采取措施的時候，更加堅決有力」，馮子健說。而由於廣東疫情嚴峻，國務院聯防聯控機制已經派出工作組，前往廣東指導疫情處置工作。

責任編輯：鄧國強

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