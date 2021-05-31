【廣州疫情】廣州荔灣兩社區全面封閉 居民禁止外出（多圖）

廣州新一波新冠肺炎疫情中，荔灣成為重災區。在嚴峻情勢下，荔灣區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周一（31日）發布宣告，即日起對白鶴洞街、中南街等兩個社區，全域實施封閉式管理。封閉令下，居民不能外出，當局人員將逐一配送食物及日常用品。

這是廣州今波疫情以來，首次有社區要全面圍封管理。

官方通告顯示，整個區域實施封鎖措施，關閉區域內所有公共場所，禁止人員進出；嚴格健康管理措施，必須做到足不出戶，日常必需物品由屬地街道配送。

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通告呼籲，希望廣大市民自覺遵守相關規定，做好居家健康管理，自覺配合門禁、測溫、登記、消毒、核酸檢測等防控措施；無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，需要依法承擔相應的法律責任。

新一波疫情下，截至目前，荔灣區共有本地確診病例21例、無症狀感染者5例。

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而廣州市衞健委周一（31日）通報稱，昨天（30日）0時至24時，廣州市新增境內確診病例4例、由原已公布的無症狀感染者轉確診病例14例，新增境外輸入確診病例3例。

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根據通報，新增的4例確診病例全部來自荔灣區中南街海南村，而29日，該村出現了8名無症狀感染者（包含在31日通報的無症狀感染者轉確診），至此，海南村共有13人感染。

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海南村位於荔灣區西部，與佛山接壤，這裏是廣州重要的花卉種植基地，花卉交易活動活躍。同時，這裏還有多個批發市場，平日人員流動較大。

海南村各個路口都有多名值班人員值守，出於防控需要，居民不可出入。據當地村民表示，28日，由於南海村封鎖處置，附近市場、商超關閉，市民生活物資一度難以保障，叫外賣的居民大增，但外賣員受到一定限制。不過，30日，該情況已大有改善，政府部門專車、專人運送肉菜、飲用水到村裏。

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責任編輯：鄧國強

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