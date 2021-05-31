應對人口老齡化 中央政治局宣布實施三孩生育政策

據新華社，積極應對人口老齡化，中國將出台重大政策舉措。中共中央政治局會議宣布，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女的政策及配套支持措施，指這有利於改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源禀賦優勢。

中共中央政治局今日（31日）召開會議，聽取「十四五」時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議強調， 各級黨委和政府要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制。

會議指出，要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。

實施漸進式延遲退休年齡 發展老齡產業

會議並指出，要貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略，加快建立健全相關政策體系和制度框架。要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養老保險全國統籌。完善多層次養老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級。

同時，大力弘揚中華民族孝親敬老傳統美德，切實維護老年人合法權益。各級黨委和政府要健全完善老齡工作體系，加大財政投入力度，完善老齡事業發展財政投入政策和多渠道籌資機制，為積極應對人口老齡化提供必要保障。

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責任編輯：蒯宇澄

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