  • 32°C
香港時間 : 2021531日 (一) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三孩政策】中央推三孩生育政策背後：化解人口老化5大危機

國情動向 15:57 2021/05/31

分享：

國家第七次人口普查公布、全國生育率創68年新低後，中共中央政治局會議一（31日）宣布，實施一對夫妻可以生育三個子女的政策。學者指出，人口老齡化帶來的社會問題有5大項，包括公共財政增大、人口紅利減少、不利產業結構調整等，中央進一步放寬生育政策，就是要拔除老齡化對中國長遠經濟發展的利空因素，

新華社報道，中共中央政治局5月31日召開會議，會議指出，進一步優化生育政策，實施「一對夫妻可以生育三個子女」政策及配套支持措施。此舉，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持人力資源稟賦優勢。

應對人口老齡化 中央政治局宣布實施三孩生育政策

【中國人口普查結果】內地14.1億人 增速60多年最低

備受關注的第七次（十年一次）全國人口普查結果出爐，內地65 歲及以上人口比重達到13.5%，與 2010 年相比，上升 5.44 個百分點，人口老齡化程度持續加深。中央此時推出優化生育政策，試圖緩解今後人口老化的問題。

老齡現象如惡化  人口紅利恐削弱

學者指出，人口老齡化帶來的社會問題一般五大項。

其一是公共財政壓力增大。逐年增大的老年群體對養老、醫療、社會服務等方面需求越來越大。一方面老年人不工作卻需要養老金，另一方面老年人體能下降、容易生病，醫療衛生消費支出的壓力越來越大。

其二是勞動力短缺。人口老齡化將減少適齡勞動人口規模，使「人口紅利」難以繼續。

其三是人口老齡化對產業結構調整有較大影響。老年勞動力有可能創新能力不足，未必利於產業結構的調整。

【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議

【中國人口普查結果】統計局：老齡化成長期重要國情

    點擊圖片放大
    +3
    +2

其四是為老社會服務的需求強烈。為老服務業發展嚴重滯後，難以滿足龐大老年人群特別是迅速增長的「空巢」、高齡和帶病老年人的服務需求。

其五為老齡倫理問題越來越突出。空巢老人增加以及獨生子女增多，傳統家庭養老已面臨挑戰，代際之間的孝道、贍養老人的觀念日益淡化，家庭對老人提供最基本生活保障的傳統不斷削弱。

國家第七次全國人口普查結果稍早前出爐。國家統計局公佈，中國內地2020年人口共14億1178萬人，與2010年相比，增加了7,206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%，下降0.04個百分點，並為1953年開始人口普查以來最低增速。

中國仍是世界人口第一大國，連計港澳台人口超過14.4億。

【中國人口普查結果】任澤平：放開生育刻不容緩

【中國人口普查結果】男多女近3500萬  這省最「盛產」王老五

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

深圳人口10年增714萬 成廣東省最具吸引力城市
2021/05/15
深圳人口10年增714萬 成廣東省最具吸引力城市
駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多
2021/05/12
駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多
【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議
2021/05/12
【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議
【中國人口普查結果】任澤平：放開生育刻不容緩
2021/05/11
【中國人口普查結果】任澤平：放開生育刻不容緩
【中國人口普查結果】香港人居內地數字曝光：超過37萬
2021/05/11
【中國人口普查結果】香港人居內地數字曝光：超過37萬

你可能感興趣

深圳人口10年增714萬 成廣東省最具吸引力城市
17:52 2021/05/15
深圳人口10年增714萬 成廣東省最具吸引力城市
駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多
17:23 2021/05/12
駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多
【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議
14:31 2021/05/12
【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議
經濟現象 人口 社會民生 經濟 政治 人力資源 人口普查 國家統計局 中國

下一篇文章

【台灣疫情】藍營施壓蔡英文？80歲台新黨主席郁慕明 赴大陸打疫苗（有片）（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？