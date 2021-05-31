【三孩政策】中央推三孩生育政策背後：化解人口老化5大危機

國家第七次人口普查公布、全國生育率創68年新低後，中共中央政治局會議一（31日）宣布，實施一對夫妻可以生育三個子女的政策。學者指出，人口老齡化帶來的社會問題有5大項，包括公共財政增大、人口紅利減少、不利產業結構調整等，中央進一步放寬生育政策，就是要拔除老齡化對中國長遠經濟發展的利空因素，

新華社報道，中共中央政治局5月31日召開會議，會議指出，進一步優化生育政策，實施「一對夫妻可以生育三個子女」政策及配套支持措施。此舉，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持人力資源稟賦優勢。

應對人口老齡化 中央政治局宣布實施三孩生育政策

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備受關注的第七次（十年一次）全國人口普查結果出爐，內地65 歲及以上人口比重達到13.5%，與 2010 年相比，上升 5.44 個百分點，人口老齡化程度持續加深。中央此時推出優化生育政策，試圖緩解今後人口老化的問題。

老齡現象如惡化 人口紅利恐削弱

學者指出，人口老齡化帶來的社會問題一般五大項。

其一是公共財政壓力增大。逐年增大的老年群體對養老、醫療、社會服務等方面需求越來越大。一方面老年人不工作卻需要養老金，另一方面老年人體能下降、容易生病，醫療衛生消費支出的壓力越來越大。

其二是勞動力短缺。人口老齡化將減少適齡勞動人口規模，使「人口紅利」難以繼續。

其三是人口老齡化對產業結構調整有較大影響。老年勞動力有可能創新能力不足，未必利於產業結構的調整。

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其四是為老社會服務的需求強烈。為老服務業發展嚴重滯後，難以滿足龐大老年人群特別是迅速增長的「空巢」、高齡和帶病老年人的服務需求。

其五為老齡倫理問題越來越突出。空巢老人增加以及獨生子女增多，傳統家庭養老已面臨挑戰，代際之間的孝道、贍養老人的觀念日益淡化，家庭對老人提供最基本生活保障的傳統不斷削弱。

國家第七次全國人口普查結果稍早前出爐。國家統計局公佈，中國內地2020年人口共14億1178萬人，與2010年相比，增加了7,206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%，下降0.04個百分點，並為1953年開始人口普查以來最低增速。

中國仍是世界人口第一大國，連計港澳台人口超過14.4億。

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責任編輯：鄧國強

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