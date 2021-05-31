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外交部再批美國搞污名化 病毒溯源不應依賴情報人員

國情動向 16:43 2021/05/31

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汪文賦批評美國將病毒溯源問題政治化，不利全球抗疫合作

中美就新冠病毒來源的爭論再起，中國外交部今日（31日）表示，病毒溯源是科學問題，不應被政治化。美國在過去一段時間內，不斷把病毒標籤化、向特定國家甩鍋推責，為全球抗擊疫情製造困難。中方主張，溯源應當依賴科學家，而不是情報人員，應當走團結合作之道，而不是鼓吹對抗。

發言人汪文斌表示，一個時期以來，中方不斷地看到把疫情污名化、將病毒標籤化的言行，不斷看到對世衛專家溯源研究進行無端指責。美國這些將溯源政治化的行為，已經嚴重干擾和破壞國際溯源研究合作，為各國抗擊疫情、挽救生命製造了困難和障礙。

中方已兩次邀請世衛組織專家來華進行溯源研究合作。溯源工作涉及全球多國多地，中方呼籲其他國家也能一樣，邀請世衛專家去開展溯源研究，認真回應國際社會關切。中方敦促美國等少數國家立即停止政治化的做法，不要為了不可告人的政治目的，蓄意破壞國際溯源研究合作。

對於日本擬向台灣捐贈新冠疫苗，汪文賦指，近日台灣島內許多縣市和團體呼籲，盡快讓台灣民眾用上大陸疫苗。部分機構已宣布接受大陸捐贈，這些都充分體現了台灣民眾對大陸疫苗的信心。民進黨當局從政治私利出發，對大陸的善意視而不見，甚至惡意污衊抹黑，是對台灣人健康的漠視和踐踏。

汪文賦指，中方注意到日本目前尚無法確保自身疫苗的充足的供給，在此情況下，日本政府宣布將研究向台灣地區提供疫苗，受到外界包括島內很多媒體和民眾的質疑。疫苗援助理應回歸挽救生命的初衷，而不應淪為圖謀政治私利的工具。

拜登令查病毒源頭後 世衛：新冠溯源已被政治「毒化」

【新冠肺炎】拜登或公開情報部門新冠病毒源頭報告

【台灣疫情】日本據報擬向台灣供阿斯利康疫苗 最快下月實施

責任編輯：陳建錫

地緣政治 疫情 外交 疫苗 日本 美國 台灣 中國外交部 中國 民進黨

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