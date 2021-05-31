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人民銀行上調外滙存款準備金率 出手阻人民幣過急升值（第三版）

經濟脈搏 17:36 2021/05/31

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人民銀行上調外滙存款準備金率 出手阻人民幣過急升值

爲加強金融機構外滙流動性管理，中國人民銀行決定，自2021年6月15日起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由現行的5%提高到7%。

（新增第三及四段解讀）

市場認為，人行此舉以此減少市場上美元流動性供給，從而起到了阻止人民幣滙率進一步走升的影響。消息公布後，離岸人民幣短線快速走弱，離岸人民幣兌每美元一度下挫160個點子，報6.3695，但很快有所收窄。

所謂外匯存款準備金，是為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的，是繳存在中央銀行的存款，中央銀行要求的存款準備金佔其存款總額的比例就是存款準備金率。

分析指，人行今次動作，客觀產生減少美元流動性的效果，以達打擊人民幣投機行為、減緩人民幣速急升值的壓力。

人民幣升值過猛不利出口　也不利於雙循環經濟

值得注意是，人民幣兌美元滙價近期加快升值，被指不利短期中國經濟。《中國證券報》引述中銀證券全球首席經濟學家、外匯管理局國際收支司原司長管濤表示，匯率作為總量工具，不可能對沖個別大宗商品價格的大漲。

中國央行報章：人民幣未來或貶值4大因素 不能忽視

前央行官員盛松成：人民幣快速升值不可持續 不符國內外形勢

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他指出，股市漲跌和人民幣升貶值之間的關係是不穩定的；簡單把人民幣升值當作A股的利好恐怕要十分慎重，尤其是目前外需對中國經濟復甦較為重要，而外貿企業又深受升值困擾的情況下，人民幣升值吸引外資增配人民幣資產的判斷值得商榷。

管濤表示，應將「雙循環」新發展格局對匯率的影響視為中性，其本身不能決定人民幣的升貶值。人民幣升值固然有助於降低進口成本，部份對沖大宗商品價格上漲的影響，卻會給出口企業造成一定的財務壓力。國內出口企業從出口報關到收滙通常有一定的時差，疫情大流行造成國際物流受阻，進一步延長這個賬期。而出口收匯又絕大部份是美元，人民幣持續單邊升值可能給企業造成匯兌損失。

【人民幣升值】官媒：人民幣升值不是應對通脹良方

離岸人民幣周二曾漲至三年新高  一文看懂原因、走勢和誰受惠

責任編輯：鄧國強

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