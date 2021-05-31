▲ 【廣州疫情】廣州局部「封城」背後 官員揭今波病毒3大可怕之處

廣州新冠肺炎疫情蔓延，荔灣區成為重災區，兩個社區罕有地實施全封封閉管理，居民禁足走出戶外。當局為何實施如此非常之策？廣州市官員周一（31日）在記者會上曝光，引致廣州今波疫情的印度變種病種，有3大特徵不能小看其風險：潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高。

廣州市副市長黎明在周一發布會上通報，截至5月30日24時，廣州本次疫情累計報告30例陽性病例，其中確診病例23例，無症狀感染者7例。

黎明指出，經過近日快速密集地排查，已經基本圈定了疫情傳播軌迹，本次疫情的所有感染者病毒基因測序高度同源，所感染的均爲在印度發現的變異株，這個病毒具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高的特點。

印度變種病毒傳播軌迹 已在掌控中

從區域分布來看，目前發現的病例絕大部分來自於荔灣區的兩個街道的個別小區，其餘病例均與荔灣區的病例有高度關聯，而且相關的重點區域已經全部實現隔離管理。根據目前的情況，病毒的傳播軌迹在掌控之中。

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黎明接着指，「鑒於當前我市疫情防控形勢，需要集中精力和資源做好核酸檢測，經過綜合研判整體衡量，決定從即日起調整新冠疫苗接種工作節奏，近日先有序地安排重點行業、重點群體的團體預約和集體接種爲主，暫緩個人預約，暫停新冠疫苗的社會接種」。

黎明在會上說，暫緩個人預約，暫停新冠疫苗的社會接種。主要是有以下考慮：

一是集中醫護力量開展大規模的核酸排查。當前需要動員全市各級醫療機構全力以赴地投入到核酸篩查、採樣隔離醫學觀察和居民的健康監測等大量的工作當中。 二是最近廣大市民群衆接種疫苗的意願高漲，各接種點人滿爲患。爲減少可能產生的新冠病毒感染風險，所以先暫時停止社會接種。

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黎明呼籲提醒，市民在停止社會接種期間，不要自行前往接種點等候，同時繼續在日常生活和工作中做好個人防護的措施，少參加不參加人群聚集的活動。

兩大原因 廣州暫停疫苗接種

據媒體報道，5月31日淩晨零時三十分，一輛裝載著10萬劑「一針新冠疫苗」－－康希諾疫苗的冷鏈運輸車抵達廣東省疾控中心。廣東省疾控中心從即日起會根據疫情防控需要投放疫苗到相應地區使用。

稍早前，國務院聯防聯控機制周一（31日）召開新聞發布會，介紹疫情防控和疫苗接種有關情況。會上，中國疾控中心研究員馮子健介紹，內地現在已經歷了由境外輸入病毒傳入以後引起本土傳播的30多起疫情，每一次傳入和引起本地傳播的方式都有所不同，不斷豐富著對這個疾病傳播特點的認識。

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馮子健指，最近一個時期，特別在廣州、深圳發生的本土疫情，都是由境外病毒輸入引起的，比如深圳是由最早在英國發現的變異病毒所導致的，其傳染性和傳播能力比以往病毒有所增強。在廣州爲主發生的這起疫情，則是由最早在印度所發現的變異病毒所引起的，這兩個病毒的傳播能力都比以前有所增強，對我國現有的防控措施提出了不小的挑戰。

「我們需要在采取措施的時候，更加堅決有力」，馮子健說。而由於廣東疫情嚴峻，國務院聯防聯控機制已經派出工作組，前往廣東指導疫情處置工作。

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責任編輯：鄧國強

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