【賽格大廈】深圳官方預告賽格大廈1/6或再震 皆因進行這種測試

深圳賽格大廈早前連續三天出現震動，當局封閉大廈檢測，但原因至今未明確。深圳市官方平台「深圳發布」周一（31日）通報，爲盡快查明賽格大廈震動原因，經專家研究論證，計劃於6月1日起，在賽格廣場大廈開展「激振」試驗等一系列試驗、測試工作。

深圳官方強調，「激振」試驗從原理上可能會引發大廈主體震動，但不會影響主體結構安全。

官方未有說，「激振」測試中將如何激發「共振」，便大廈可能出現震動。

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自5月18日發生不明震動後，深圳每日公布賽格大廈相關監測數據。31日通報顯示，專業機構對賽格大廈的房屋沉降、傾斜率、加速度等情況持續進行實時監測，未超出相應標準要求。

而稍早前，賽格大廈在5月20日午間疑似再發晃動後，中國證券報向深賽格（深：000058）再查詢「三連震」的原因，對方稱根據初步判斷，晃動原因是風速、溫度和地鐵運行產生了共振，造成了「卡門渦街（內地譯「馮卡門漩渦」）現象，之前虎門大橋就出現過這種情況。

深賽格此前提出「卡門渦街」之說

「卡門渦街」現象由匈牙利裔美國空氣動力學家西奧多·馮·卡門（Kármán Tódor）在1911年發現、並最先從理論上闡明。

「卡門渦街」是流體力學中重要的現象。在特定條件下，當流體（可以是氣流或液體）繞過障礙物時，障礙物兩側會產生兩道旋轉方向相反、又規則排列的漩渦。

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責任編輯：鄧國強

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