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【廣州疫情擴大】佛山也局部「封城」  廣州再增13本土個案

社會熱點 10:41 2021/06/01

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【廣州疫情擴大】佛山也局部「封城」  廣州再增13本土個案

廣州疫情持續擴大，廣東新增的11宗新冠肺炎確診病例，全在廣州發現，當地並再添兩宗本土無症狀感染。而毗鄰的佛山市緊從廣州之後，宣布執行局部「封城」措施，民眾周三（2日）起要取得「健康碼」綠碼、或核酸檢測陰性證明才可離城；同時市內多個地區，亦實施最嚴格的全面社區封閉，民眾禁止外出。

佛山市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，自明日（2日）12時起，通過佛山轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離開佛山的旅客（不含外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，持72小時內核酸檢測陰性證明。

離開佛山出省的小型汽車司乘人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明，以備查驗。為確保貨運車輛正常運行，佛山市將設立若干幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供核酸檢測免費服務。

需憑「健康碼」綠碼 乘航機、火車及公交出城

與此同時，佛山市禪城區石灣鎮街道綠茵鳴苑小區，和南海區桂城街道永安路以西、南港路以北、新勝路以東、佛山水道以南的區域範圍內，即日（1日）起實施社區封閉管理措施。

【廣州疫情】廣州荔灣兩社區全封閉 中疾控：變種病毒傳播更快（多圖）

【廣州疫情】廣州局部「封城」背後  官員揭今波病毒3大可怕之處

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社區中所有人員實行居家隔離，嚴格遵守封閉管理措施，確保「足不出戶」，日常必需物品由屬地街道配送。

而佛山市南海區大瀝鎮黃岐社區、東秀社區、岐陽社區、洞庭社區、雍雅社區等社區，亦升級限制措施，包括所有人員減少外出，不參加聚集性活動，批發市場（農貿市場除外）和卡拉OK、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴中心等密閉場所暫停營業，所有培訓機構（含託管）暫停線下服務，餐飲場所禁止堂食，每個包房不超過10人。

多區實施社區全封閉  居民要足不出戶

佛山全市其他區域嚴格落實落細各項疫情防控措施，減少人員集聚，停止非必要聚集活動，進入所有室內公共場所實行預約、測溫、掃碼、佩戴口罩等。

【內地疫情】廣州荔灣區升至中風險 部分車站只落不上

【廣州疫情】廣深本土疫情蠢動！廣州檢測人潮迫爆 疫苗急補貨（組圖）（第二版）

國家衛健委發布，內地周一（1日）新增確診病例23例，其中境外輸入病例12例（上海7例，廣東2例，四川2例，江蘇1例），本土病例11例（均在廣東）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在內蒙古）。

另據廣東衛健委消息，廣東省周一新增的11例本土確診病例、其中1例為無症狀感染者轉確診，均在廣州報告。廣州另有2宗本土無症狀感染。

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今波廣東疫情由印度及英國變種病毒引起

國務院聯防聯控機制周一（31日）召開新聞發布會，介紹疫情防控和疫苗接種有關情況。會上，中國疾控中心研究員馮子健指，最近一個時期，特別在廣州、深圳發生的本土疫情，都是由境外病毒輸入引起的。

他指出，比如深圳是由最早在英國發現的變異病毒所導致的，其傳染性和傳播能力比以往病毒有所增強。在廣州爲主發生的這起疫情，則是由最早在印度所發現的變異病毒所引起的，這兩個病毒的傳播能力都比以前有所增強，對內地現有的防控措施提出了不小的挑戰。

責任編輯：鄧國強

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