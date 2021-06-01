【廣州疫情擴大】佛山也局部「封城」  廣州再增13本土個案（第二版）

▲ 【廣州疫情擴大】佛山也局部「封城」 廣州再增13本土個案

廣州疫情持續擴大，廣東新增的11宗新冠肺炎本土確診病例，全在廣州發現；當地並再添兩宗本土無症狀感染，即廣州合共增加13宗本土個案。而毗鄰的佛山市緊從廣州之後，宣布執行局部「封城」措施，民眾周三（2日）起要取得「健康碼」綠碼、或核酸檢測陰性證明才可離城；同時市內多個地區，亦實施最嚴格的全面社區封閉，民眾禁止外出。

（15:20 新增文末廣州升級防疫管理措施）

佛山市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，自明日（2日）12時起，通過佛山轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離開佛山的旅客（不含外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，持72小時內核酸檢測陰性證明。

離開佛山出省的小型汽車司乘人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明，以備查驗。為確保貨運車輛正常運行，佛山市將設立若干幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供核酸檢測免費服務。

需憑「健康碼」綠碼 乘航機、火車及公交出城

與此同時，佛山市禪城區石灣鎮街道綠茵鳴苑小區，和南海區桂城街道永安路以西、南港路以北、新勝路以東、佛山水道以南的區域範圍內，即日（1日）起實施社區封閉管理措施。

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社區中所有人員實行居家隔離，嚴格遵守封閉管理措施，確保「足不出戶」，日常必需物品由屬地街道配送。

而佛山市南海區大瀝鎮黃岐社區、東秀社區、岐陽社區、洞庭社區、雍雅社區等社區，亦升級限制措施，包括所有人員減少外出，不參加聚集性活動，批發市場（農貿市場除外）和卡拉OK、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴中心等密閉場所暫停營業，所有培訓機構（含託管）暫停線下服務，餐飲場所禁止堂食，每個包房不超過10人。

多區實施社區全封閉 居民要足不出戶

佛山全市其他區域嚴格落實落細各項疫情防控措施，減少人員集聚，停止非必要聚集活動，進入所有室內公共場所實行預約、測溫、掃碼、佩戴口罩等。

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另據廣東衛健委消息，廣東省周一（31日）新增的11例本土確診病例、其中1例為無症狀感染者轉確診，均在廣州報告。廣州另有2宗本土無症狀感染，即廣州新添合共13個本土個案。

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據通報，廣州這批新本土個案中，年齡最小的為一名7歲女童，她被診斷為無症狀感染者。

另外，廣州市疫情防控指揮部發布通告，公布38個封閉管理區域，包括荔灣區中南街全域、全市所有感染者居住和工作的37個疫點及周邊區域；涉及有關區域的市民即日起要嚴格居家，足不出戶，執行封閉管理。

荔灣區、海珠區、番禺區指定區域，以及感染者活動過的重點場所周邊區域執行封控管理，人員只進不出，嚴禁聚集。荔灣區石圍塘街、茶滘街、東沙街、花地街轄區的居民，非必要不外出。

責任編輯：鄧國強

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