【神州快訊】北京城市副中心兌現政策獎勵1.85億元

近日，北京城市副中心舉辦優化營商環境暨「兩區」建設推介大會，51家企業兌現政策獎勵資金共計1.85億元（人民幣，下同）。同時，中國化學、中國銀行等大型央企、上市公司、外企、大學與金融機構共36家「高精尖」企業機構與城市副中心完成項目簽約。

通州區委副書記劉東偉介紹，在產業構建方面，借助「兩區」建設政策疊加優勢，城市副中心「高精尖」產業加速集聚，市場投資熱度逆勢上升。2020年新引進高精尖企業207家，新設億元以上企業200戶，金融業完成稅收15.6億元，同比增長70%以上。2021年一季度，新設外商投資企業54家，新設企業近5千戶。三峽集團、中核礦業、路孚特等企業和區域總部落戶，上田八木、華夏理財、國際財富管理研究院等全國全市首創性項目落地副中心。

為加大企業支持力度，優化地區營商環境，城市副中心先後發布了《關於加快推進北京城市副中心高精尖產業發展若干措施》（簡稱「通八條」）及實施細則，包含「前獎勵+後補貼+企業服務」3大類政策文件，在企業入駐前期、後期均有相應獎勵，幫助企業更好發展。大會現場，城市副中心兌現了政策獎勵，「通八條」政策獎勵重點企業、成長型中小企業、招商中介3大類共51家企業，共兌現獎勵金額達1.85億元。

通州區長趙磊表示，未來5年，城市副中心會繼續保持千億量級固定資產投資，繼續落實並推進「通八條」等一系列支持企業發展的政策，努力營造讓企業投資放心、發展安心、生活舒心的營商環境，打造營商環境的城市副中心樣板。

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