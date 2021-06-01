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【廣州疫情】廣州局部「封城」機場近半航班停飛  京滬航線重災（第二版）

社會熱點 15:16 2021/06/01

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【廣州疫情】廣州局部「封城」機場近半航班停飛  京滬航線重災

廣州新冠肺炎疫情持續擴大，周一（1日）晚正式實施出城限制，民眾必須持有「健康碼」綠碼才可乘航機、鐵路及公交離境。而局部「封城」後，廣州白雲國際機場取消航班的面積擴大，截至今早已有近半航班停飛。

（15:00 新增文末5段最新本土個案詳情）

中新網引述飛常準APP顯示，截至6月1日上午10:00，廣州白雲機場航班大面積取消，已取消進出港航班660餘架次，取消佔比48.33%，接近5成。

廣州新增11本土確診 和2本土無症狀感染

當中，往返廣州最繁忙的城市北京和上海，航班取消佔比均在5成以上。

【廣州疫情擴大】佛山也局部「封城」  廣州再增13本土個案

【廣州疫情】廣州局部「封城」背後  官員揭今波病毒3大可怕之處

國家衛健委發布，內地周一（1日）新增確診病例23例，其中境外輸入病例12例（上海7例，廣東2例，四川2例，江蘇1例），本土病例11例（均在廣東）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在內蒙古）。

  • 廣州白雲機場。
  • 廣州白雲機場變得冷清。
  • 旅客進機場亮碼。
  • 廣州白雲機場變得冷清。
  • 機場加強防疫。
  • 廣州加強檢疫測試。
  • 廣州加強檢疫測試。
  • 廣州加強檢疫測試。

而廣東衛健委消息，廣東省周一新增的11例本土確診病例、其中1例為無症狀感染者轉確診，均在廣州報告，廣州另有2宗本土無症狀感染，即廣州再添合共13宗本土個案。

據通報，廣州這批新本土個案中，年齡最小的為一名7歲女童，她被診斷為無症狀感染者。

廣州13宗本土個案中　最小是7歲女童

另外，廣州市疫情防控指揮部發布通告，公布38個封閉管理區域，包括荔灣區中南街全域、全市所有感染者居住和工作的37個疫點及周邊區域；涉及有關區域的市民即日起要嚴格居家，足不出戶，執行封閉管理。

荔灣區、海珠區、番禺區指定區域，以及感染者活動過的重點場所周邊區域執行封控管理，人員只進不出，嚴禁聚集。荔灣區石圍塘街、茶滘街、東沙街、花地街轄區的居民，非必要不外出。

廣州疫情持續擴大之下，繼廣州限制出城後，毗鄰的佛山市亦宣布執行局部「封城」措施，民眾周三（2日）起要取得「健康碼」綠碼、或核酸檢測陰性證明才可離城；同時市內多個地區，亦實施最嚴格的全面社區封閉，民眾禁止外出。

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責任編輯：鄧國強

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