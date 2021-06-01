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【三孩政策】為何不全面放開生育 學者：這些問題要解決

社會熱點 11:28 2021/06/01

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內地學者認為，住屋、托幼服務是全面開放生育前需解決的問題

內地為開放三孩生育，應對老齡化、人口紅利減退等問題。上海社會科學院城市與人口發展學者周海旺表示，選擇「全面三孩」而不是全面放開，是權衡各種因素決定的，包括住屋、托幼服務等方面的保障。他又指，若全面放開生育，部分富裕或貧窮家庭可能會一下子生太多，

周海旺接受《上觀新聞》訪問表示，在制定放寬生育政策中有兩派意見，一派建議全面放開，另一派則提倡全面三孩，選擇後者是權衡各方因素的結果。他說，從實際情況來看，具生三孩意向的育齡夫婦已經很少了，因此全面三孩基本能滿足大部分育齡夫婦的生育願望。

當前國內社會生育、養育、教育三方面成本很高，很多年輕人不敢結婚、不敢生育。中共中央政治局會議決議後，很多配套支持政策會有實質性調整，這部分可能意義更重大。周指，三孩家庭居住空間要求更大，為了換樓，貸款利率也要上升，政策尚未考慮到鼓勵生育；托嬰壓力也大。

中國老齡科學研究中心副主任黨俊武則向《新京報》表示，三孩生育政策及相關配套政策實施，如能得到認真落實，預計會在2035年對內地人口結構產生影響，到本世紀下半葉，過度老齡化的風險就有望消除。他又指，中央下一步會有具體措施出台，如果這些政策能夠落實，社會生育意願會不斷提高。

【三孩政策】中央推三孩生育政策背後：化解人口老化5大危機

應對人口老齡化 中央政治局宣布實施三孩生育政策

責任編輯：陳建錫

有指內地社會資源仍未能支撐全面開放生育

經濟 人口 生育 壓力 結婚 上海 經濟狀況 經濟內循環 中國共產黨 中共中央政治局

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