財新5月製造業PMI升至52創5個月高 價格指數續飆

財新/Markit周二聯合公佈，5月經季節性調整的中國製造業採購經理人指數（PMI）較上月上升0.1個百分點至52，高於預期且創五個月高位。其中，新訂單指數大幅增長，新出口訂單指數創六個月高點。

這一走勢與國家統計局製造業PMI相反。統計局發布的5月製造業PMI錄得51，較上月微降0.1個百分點，且呈現生產擴張加快而需求增長放緩的局面。

海內外需求齊增 新訂單指數為年內高點

財新中國製造業PMI分項指數中，5月製造業需求略強於供給。海內外需求齊增，支撐銷售增長，5月新訂單指數錄得年內高點，新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月以來高點。企業反映，新接業務量增速為五個月來最強勁。

尤其外需進一步增強，許多企業表示，全球需求繼續從疫情中復蘇。還有企業反映，部分地區受疫情影響而導致生產受阻，助推對中國產品的需求。

產量也隨之進一步上升，但原材料短缺且價格高企對供給有所抑制。相比需求側的高景氣度，供給略顯疲弱，5月生產指數較上月微降。

4月升入擴張區間的就業指數，5月出現回落。部分企業因強勁的市場需求而增加用工量，但也有部分企業受制於成本上漲，對增加用工仍持謹慎態度。兩者相抵，5月就業指數僅略高於榮枯線。

價格上漲原材料短缺 影響供應鏈

已經持續數月的價格上漲仍在繼續。 5月製造業購進價格指數在擴張區間升至2017年1月以來最高點。調查企業普遍反映，原料成本上揚推高了各種費用。企業普遍通過上調產品售價，將成本上漲壓力傳導給客戶，導致出廠價格指數飆升至60以上，創2011年3月以來最高值。

展望未來一年，製造業企業預期顧客需求增長，加上新產品發布，產出將會隨之擴張。不過，業界的樂觀度已降至四個月低點，主要原因是擔心成本上揚，以及疫情前景未明。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，供給穩步恢復，就業市場保持穩定，製造業景氣度仍維持較高水平，後疫情時代經濟恢復動能猶在。

他續指，通脹問題仍是重中之重。 5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，通脹壓力會制約貨幣政策空間，5月製造業出廠價格指數飆升，價格傳導效應已經顯現；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響。這意味著大宗商品的快速上漲已經對經濟運行秩序造成影響。

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責任編輯：蒯宇澄

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