  • 28°C
香港時間 : 2021601日 (二) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財新5月製造業PMI升至52創5個月高 價格指數續飆

經濟脈搏 11:35 2021/06/01

分享：

財新/Markit周二聯合公佈，5月經季節性調整的中國製造業採購經理人指數（PMI）較上月上升0.1個百分點至52，高於預期且創五個月高位。其中，新訂單指數大幅增長，新出口訂單指數創六個月高點。

這一走勢與國家統計局製造業PMI相反。統計局發布的5月製造業PMI錄得51，較上月微降0.1個百分點，且呈現生產擴張加快而需求增長放緩的局面。

海內外需求齊增 新訂單指數為年內高點

財新中國製造業PMI分項指數中，5月製造業需求略強於供給。海內外需求齊增，支撐銷售增長，5月新訂單指數錄得年內高點，新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月以來高點。企業反映，新接業務量增速為五個月來最強勁。

尤其外需進一步增強，許多企業表示，全球需求繼續從疫情中復蘇。還有企業反映，部分地區受疫情影響而導致生產受阻，助推對中國產品的需求。

產量也隨之進一步上升，但原材料短缺且價格高企對供給有所抑制。相比需求側的高景氣度，供給略顯疲弱，5月生產指數較上月微降。

4月升入擴張區間的就業指數，5月出現回落。部分企業因強勁的市場需求而增加用工量，但也有部分企業受制於成本上漲，對增加用工仍持謹慎態度。兩者相抵，5月就業指數僅略高於榮枯線。

價格上漲原材料短缺 影響供應鏈

已經持續數月的價格上漲仍在繼續。 5月製造業購進價格指數在擴張區間升至2017年1月以來最高點。調查企業普遍反映，原料成本上揚推高了各種費用。企業普遍通過上調產品售價，將成本上漲壓力傳導給客戶，導致出廠價格指數飆升至60以上，創2011年3月以來最高值。

展望未來一年，製造業企業預期顧客需求增長，加上新產品發布，產出將會隨之擴張。不過，業界的樂觀度已降至四個月低點，主要原因是擔心成本上揚，以及疫情前景未明。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，供給穩步恢復，就業市場保持穩定，製造業景氣度仍維持較高水平，後疫情時代經濟恢復動能猶在。

他續指，通脹問題仍是重中之重。 5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，通脹壓力會制約貨幣政策空間，5月製造業出廠價格指數飆升，價格傳導效應已經顯現；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響。這意味著大宗商品的快速上漲已經對經濟運行秩序造成影響。

內地5月官方製造業PMI遜預期 價格指數升至近年高點

五部門約談大宗商品重點企業：不得哄抬價格

中國4月規上工業利潤年增57% 大宗商品價高增中下游行業壓力

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕
2021/04/27
大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕
中國4月規上工業利潤年增57% 大宗商品價高增中下游行業壓力
2021/05/27
中國4月規上工業利潤年增57% 大宗商品價高增中下游行業壓力
五部門約談大宗商品重點企業：不得哄抬價格
2021/05/24
五部門約談大宗商品重點企業：不得哄抬價格
內地5月官方製造業PMI遜預期 價格指數升至近年高點
2021/05/31
內地5月官方製造業PMI遜預期 價格指數升至近年高點

你可能感興趣

大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕
10:16 2021/04/27
大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕
中國4月規上工業利潤年增57% 大宗商品價高增中下游行業壓力
11:15 2021/05/27
中國4月規上工業利潤年增57% 大宗商品價高增中下游行業壓力
五部門約談大宗商品重點企業：不得哄抬價格
10:09 2021/05/24
五部門約談大宗商品重點企業：不得哄抬價格
產品 疫情 貨幣政策 經濟 商品 指數 國家統計局 通脹 PMI 中國

上一篇文章

華為歐洲贏一仗？ 傳意大利允Vodafone有條件用華為5G設備

下一篇文章

人民銀行上調外滙存款準備金率 出手阻人民幣過急升值（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠
【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠
中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望
【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望