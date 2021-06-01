▲ 華為歐洲贏一仗？ 傳意大利允Vodafone有條件用華為5G設備

路透社報道，兩名知情人士稱，英國電信集團沃達豐（Vodafone）的意大利子公司已獲得意大利政府的有條件批准，將在其5G無線接入網絡中使用中國電信公司華為製造的設備。

意大利可以根據有關外國直接投資的所謂「黃金權力（golden powers）」法阻止非歐盟供應商參與的交易，或對交易施加嚴格的條件。自2012年以來，意大利已三次利用「黃金權力」阻止外國投資被視為具有戰略重要性的行業。

當中一名消息人士對路透社表示，5月20日，德拉吉（Mario Draghi）領導的意大利國家團結政府批准了沃達丰與華為達成的這個交易。由於此事的敏感性，兩位消息人士要求不具名。

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該消息人士補充說，與類似的交易一樣，政府施加了一系列的條件，包括限制華為通過遠程干預來修復技術故障，並設置了極高的安全門檻。

路透社說，沃達豐和華為均拒絕置評。

美國已遊說意大利和其他歐洲盟國不要在下一代電信網絡中使用華為設備，並對另一家中國電信巨頭中興通訊進行密切審查。華盛頓說，這些中國公司可能構成安全風險。

惟意大利政府施加一系列安全條件

華為和中興強烈否認這些指控。

在過去12個月裡，意大利對華為採取了更強硬的立場，但沒有完全禁止在5G基礎設施中使用華為的設備。

在前任總理孔特（Giuseppe Conte）任內，羅馬曾在10月阻止意大利電信集團Fastweb與華為簽署為其5G核心網絡提供設備的協議，該5G核心網絡處理高度敏感的數據。

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責任編輯：鄧國強

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