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華為前高層涉間諜案 波蘭法院周二開審

國情動向 12:29 2021/06/01

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華為駐波蘭分公司前高層王偉晶，被波蘭當局指控從事間諜活動，案件周二在波蘭法院開審。時值一些歐洲國家正考慮是否將華為的設備排除在其5G電信網絡之外，這起案件將成為指標。

法庭文件顯示，檢察官指王偉晶利用擔任華為高管為掩飾，為中國從事間諜活動長達7年，試圖增加華為對波蘭政府的影響力，從而管理波蘭的科技基礎設施發展。

檢方表示，王偉晶還被指招攬了一名前波蘭特工，對方向他透露影響波蘭救援與公共服務無線電網絡的方法。這名波蘭被告杜爾巴伊洛（Piotr Durbajlo）曾在政府任職網絡保安專家。兩人都否認控罪。王偉晶的代表律師指，當局無證據證明王偉晶從事任何間諜活動。

王偉晶2011年4月獲華為聘用，派駐波蘭負責當地分公司公關事務，至2017年升任銷售總監。他及該名波蘭前特工在2019年1月被捕，華為其後以此事有損公司聲譽為由，解僱王偉晶，但仍為他支付法律費用。

華為多次否認公司的設備可被北京當局用於間諜活動，華為上月發聲明重申，華為的活動「符合透明度和遵守法律和監管的最高標準」。美國一直施壓各國封殺華為，目前在歐洲只有英國和瑞典禁用了華為設備。

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責任編輯：蒯宇澄

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