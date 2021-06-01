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【廣州疫情】機場、火車站昨晚「落閘」 旅客衝線失敗被勸返（組圖）

社會熱點 12:52 2021/06/01

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為控制疫情傳播，廣州昨日（31日）晚上10時起正式收緊限制，無72小時內陰性檢測報告者禁止經機場、鐵路、公路離境。廣州媒體報道，不少旅客當晚嘗試經白雲機場、廣州南站離境，但因未能出示測檢報告，或者報告已超過時效，在進站口被工作人員攔下勸返，指向「免費退票」的窗口。

《南方都市報》報道，離境限制正式實施後，不少試圖離開的旅客即時被攔下。被勸返的旅客錢先生表示，他原定當晚乘搭城際列車返回佛山，事前沒得知有關規定，決定退票改坐地鐵。從深圳前往珠海、在廣州南站轉車的于小組則比較倒霉，她在南站不小心出閘後，被拒絕返回站台，「工作人員告訴我，想要進站，必須要核酸證明」。她坦言不知如何是好，希望能讓家人開車前來接她回家。報道指，因上述原因被攔下的旅客，不在少數。

當然也有人成功離境，蔡小姐當日中午才得知有關規定，趕忙到佛山一家醫院做核酸檢測，幸好數小時內出了報告，最終順利登機。她稱能理解當局的決定。南都拍到照片顯示，機場和車站的入口當晚已派駐執法人員把守，檢查旅客的健康碼和檢測報告。新規定實施後，站內人流變得疏落。

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《時化周報》報道，部分在廣州出差的人士也已經提前離境，當日中午，珠江新城一座公寓有多名商務人士退房，有人表示得知收緊限制後，「（把）事情都提早辦完了，趕在這個時間窗口前走掉」。報道又指，「無法趕在新規實施前離開的旅客，則需按照通告規定進行核酸檢測（才能離境）。記者實地走訪發現，盡管目前全廣州市有數百個社區都在開展核酸檢測，但不少醫院今日的核酸檢測門診預約號仍然排滿了。」部分預約失敗的市民，不惜到其他區檢測。

《澎湃新聞》則報道，廣州越秀區當日大量市民冒著暴雨前去檢測，有受訪者表示，這次一定可以同心協力共同抗疫。

在微博等社交平台上，近兩日出現不少關於「逃離廣州」的討論，並流傳一些據稱是當地高速公路、火車站擠湧情況的照片，但未能證實真偽。

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責任編輯：陳建錫

疫情 健康碼 火車 機場 廣州市 佛山 出入境管制 珠海 鐵路 廣州

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