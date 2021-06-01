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中國遊客炫耀在伊朗買春  疑驚動中國使館急發此聲明

社會熱點 12:46 2021/06/01

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伊朗是保守伊斯蘭國家，社會反對婚外男女關係，但一名中國遊客日前疑在網上炫耀稱，在伊朗尋花問柳只要50美元、折合387港元，引起當地警方調查。整起事件甚至疑似驚動中國駐伊朗大使館，發文籲遵守當地風俗。

當地媒體Iran International在28日報道，一名居住於伊朗的中國男子上傳影片，聲稱只要花費50美元，就能在伊朗為所欲為（You can do anything you want in Iran for $50），包括與當地的年輕女子發生不正當關係。

有關影片被廣傳後，網上再有另一段影片，內容為該名男子道歉，並稱已刪除相關影片。目前，當地警方已就此展開調查。

中國駐伊朗大使館29日發文稱，近日注意到某中國公民在伊朗旅行時有違背當地公序良俗的行為，並在社交媒體上炫耀，造成不良影響。

男子稱You can do anything you want in Iran for $50

大使館提醒，中國公民出境遊時務必遵守當地法律法規、風俗禮儀，尊重不同宗教信仰，注意言行舉止和個人修養。

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大使館發文稱，每一位遊客都代表中國公民的形象，尊重當地公序良俗，注重綠色環保，珍愛文物古蹟，杜絕亂刻亂畫，都是需要注意的文明素質與修養。

中國駐伊朗大使館未提及該名中國公民作出何種行為違背當地公序良俗，暫未知兩件事是否有關。

據了解，伊朗普社會遍反對婚外男女關係，伊斯蘭法律排除了這種關係。

責任編輯：鄧國強

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