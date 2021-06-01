【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼

粵港澳大灣區是國家十四五規劃（2021-2025）、乃至今後的國家戰略，爲進一步推動香港及澳門青年，北上大灣區內地城市開拓就業和創業（雙創）空間，廣東省人力資源和社會保障廳周一（31日）正式發布文件，港澳青年北上當地創業者，最多可獲2.8萬元人民幣、折合港幣逾3.4萬元津貼，並可申請最多500萬元人民幣、折合港幣608萬元貼息貸款。

根據廣東人保廳發布的《關於推動港澳青年創新創業基地高質量發展的意見》，主要目標中提到，到2022年，推動港澳青年創新創業基地建設空間，要有一定進展。

當中，粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地和廣州南沙、深圳前海、珠海橫琴港澳青年創新創業基地，要在體制機制創新、構建國際一流管理服務體系方面先行先試、率先突破，加快形成對全省港澳青年創新創業基地的示範引領和輻射帶動效應。

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文件形容，要把港澳青年創新創業基地，打造成爲港澳青年增強認同的「第一扇窗」，投身灣區的「第一座橋」，讓港澳青年更加安心創業、深耕事業、安居樂業。

三大財政支持 助港青北上創業

意見又指，要加大港澳青年創新創業基地政策配套力度，支持港澳青年參加實習見習，促進港澳青年來粵就業，降低港澳青年創業成本。其中財政支持如下：

其一，對基地內成功創辦初創企業的港澳青年，提供最長3年、每年最高6000元人民幣、折合港幣7308元的租金補貼（實際繳納租金低於補貼標准的，按實際繳納租金補貼）。

其二，按1萬元人民幣、折合港幣1.21萬元標準給予一次性創業資助。

其三，將港澳青年納入創業擔保貸款重點扶持對象，符合條件的港澳青年可申請最高額度500萬元人民幣、折合港幣608萬元貸款並享受貼息支持。

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按此計算，港澳青年北上創業除可最多獲逾2.8萬人民幣、折合港幣約3.41萬元津貼外，還有機會享有500萬元人民幣、折合港幣608萬元的優惠創業貸款。

據了解，粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地今年3月29日，在廣州市天河區開園。

文件：促進港青對國家的向心力

粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地承擔著港澳青年創新創業平台載體布局的龍頭作用，建築面積6.65萬平方米、總投資超7億元人民幣，建設三大智慧系統、六大服務平台、八大功能分區，可同時容納孵化企業約200家，內有衆創咖啡、路演大廳、會議中心、書吧等共享空間，一站式綜合服務大廳引入了多台自助服務設備，爲創業者們提供24小時「不打烊」的營商環境服務。

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目前，基地已進駐企業達到近60家，涵蓋人工智能、新一代信息技術、節能環保、高端裝備制造、新材料、生物醫藥與健康、新能源等前沿領域。

此次公布的《意見》也指出，要把港澳青年創新創業基地加快打造成爲粵港澳青年創新創業活力區、融合發展示範區、安居樂業試驗田，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對國家的向心力。

責任編輯：鄧國強

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