王毅晤匈牙利外長 稱全面戰略夥伴是中歐唯一恰當定位

▲ 王毅與西雅爾托會面，就當前中歐關係困局交換意見

中歐關係陷僵局之際，國際委員兼外長王毅昨日（31日）與 匈牙利外長 西亞爾托會面，雙方均表明不希望 局勢升級，並有意繼續擴大合作。王毅表示，歐盟作出單邊制裁的錯誤選擇，中國有權作出正當反應，但當前雙方關係的困難局面非中方希望看到的，他指中歐應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴。

王毅表示，中歐雙方在去年克服疫情影響，保持密切高層交往，辦成了不少大事。中歐地理標誌協定正式生效、就綠色和數字建立新的高層對話機制，中歐投資協定談判更是迄今為止中方對外開放程度更高、市場准入門檻更低的經貿協定，為歐洲長遠發展開闢了重要機遇。合作成果來之不易，值得雙方珍惜。

歐方基於不實之詞甚至是虛假信息，執意作出單邊制裁的錯誤選擇，挑戰中國的國家主權和民族尊嚴，中國人民對此不能接受，中國政府也有權作出正當、必要反應。但當時中歐關係的困局，完全不符合雙方的根本和長遠利益。歐洲近期開始出現愈來愈多的理性聲音，希望雙方加強溝通對話。

王毅強調，中歐關係健康穩定發展的前提是正確的相互認知 ，雙方沒有重大利害衝突，沒有地緣政治矛盾，有的只是巨大的合作需求。中歐之間應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，符合時代潮流和民眾期待的唯一發展方向就是對話合作，需要堅持的最重要原則就是相互尊重、求同存異 。

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責任編輯：陳建錫