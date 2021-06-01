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全球首宗！江蘇H10N3禽流感「禽傳人」 專家稱是偶發

社會熱點 13:36 2021/06/01

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國家衛健委今日（1日）通報，江蘇省發現一宗人類感染H10N3禽流感病例，患者目前病情穩定。專家評估認為，本次病例是一次偶發的跨種屬傳播，發生大規模傳播流行風險極低。

患者為41歲男性，現居江蘇鎮江，4月23日出現發燒等症狀，4月28日因病情加重送往當地醫療機構救治，目前情況穩定，基本達到出院標準。

中國疾控中心上周五（5月28日）對患者的樣本開展全基因組序列測定，結果對H10N3病毒呈陽性。江蘇省對所有密切接觸者進行醫學觀察，在當地開展應急監測，均未發現異常情況。國家衛健委已指導江蘇省按照相關方案開展防控，並組織專家作風險評估。

專家評估認為，病毒全基因分析顯示，H10N3病毒為禽源性，未具備有效感染人類的能力。全球既往未見H10N3人間病例報道，禽間H10N3病毒對家禽呈低致病性。認為今次疫情為一次偶發的「禽到人」跨種屬傳播，發生大規模傳播流行風險極低。

專家建議，公眾在日常生活中應避免接觸病死家禽，盡量避免直接接觸活禽；注意飲食衛生，提高自我防護意識，出現發燒及呼吸道症狀時應戴上口罩，盡快就醫。

責任編輯：蒯宇澄

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