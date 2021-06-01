  • 29°C
香港時間 : 2021601日 (二) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科興疫苗】巴西小鎮集體打科興疫苗  新冠死亡率急降95%

社會熱點 14:04 2021/06/01

分享：

巴西在一個小鎮進行全面接種中國生產科興疫苗（CoronaVac，克爾來福疫苗）的實驗，結果將該鎮的新冠肺炎死亡率降低了95%。華爾街日報報道，這為科興疫苗在發展中國家接種、抵抗疫情的有效性，提供了更多證據。

作為「S計劃（Project S）」實驗的一部分，2月至4月期間，巴西東南部擁有4.5萬人的塞拉納鎮（Serrana）的所有成年人都獲得了科興（Sinovac）提供的克爾來福疫苗，這是針對新冠疫情的首次此類大規模實驗。

巴西有個小鎮全民打科興  生活徹底恢復正常

彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死

華爾街日報指，設在聖保羅的公共研究中心Butantan Institute與中國公司科興Sinovac，共同組織了這項研究。該研究所當地時間周一（31日）表示，在塞拉納，新冠感染和死亡人數已經驟減，而鄰近地區則在艱難應對不斷加劇的感染情況。

根據Butantan對最終結果的介紹，從2月初到5月中旬，塞拉納的新冠死亡人數下降了95%。研究人員表示，有症狀的病例數量下降了80%，與該疾病有關的住院人數下降了86%。

全鎮95%成年人除健康不許可者 全打科興疫苗

Butantan表示，上述大規模疫苗接種遏制了新冠病毒在該鎮的傳播，未接種疫苗的人感染和死亡人數也降低了，包括18歲以下的未成年人和有嚴重健康問題而不能接種的成年人。在此次實驗中，該鎮95%以上符合條件的成年人都同意接種克爾來福疫苗。

科興破譯毒株「密碼」  最快10周製出變種新冠病毒疫苗

世衞審批緊急使用科興疫苗或延至6月 等候更多數據

    點擊圖片放大
    +4
    +3

主導與科興合作的聖保羅州州長多利亞（João Doria）稱，這項研究的結果表明，通過為大約75%的人口接種疫苗，新冠疫情有希望得到控制。

他表示，「這證明了克服疫情的唯一途徑是使用疫苗。」多利亞是總統博索納羅（Jair Bolsonaro）的批評者，博索納羅一直在推廣未經證實的新冠療法，他本人也拒絕接種疫苗。

外媒：美斯會打中國科興疫苗 代表阿根廷出戰美洲盃

彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【科興疫苗】巴西小鎮集體打科興疫苗 新冠死亡率急降95%
今日
【科興疫苗】巴西小鎮集體打科興疫苗 新冠死亡率急降95%
世衞審批緊急使用科興疫苗或延至6月 等候更多數據
2021/05/27
世衞審批緊急使用科興疫苗或延至6月 等候更多數據
路透：原料被中國卡關 巴西將暫停生產科興疫苗
2021/05/13
路透：原料被中國卡關 巴西將暫停生產科興疫苗
巴西有個小鎮全民打科興 生活徹底恢復正常
2021/05/12
巴西有個小鎮全民打科興 生活徹底恢復正常
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
2021/05/12
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗

你可能感興趣

【科興疫苗】巴西小鎮集體打科興疫苗 新冠死亡率急降95%
今日 14:04
【科興疫苗】巴西小鎮集體打科興疫苗 新冠死亡率急降95%
世衞審批緊急使用科興疫苗或延至6月 等候更多數據
11:06 2021/05/27
世衞審批緊急使用科興疫苗或延至6月 等候更多數據
路透：原料被中國卡關 巴西將暫停生產科興疫苗
13:06 2021/05/13
路透：原料被中國卡關 巴西將暫停生產科興疫苗
醫療科技 生物科技 傳染病 疫情 科興 人口 肺炎 巴西 聖保羅 博索納羅

上一篇文章

【廣州疫情】廣州局部「封城」機場近半航班停飛 京滬航線重災（第二版）

下一篇文章

全球首宗！江蘇男感染H10N3禽流感　專家：屬偶發病例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百