【科興疫苗】巴西小鎮集體打科興疫苗  新冠死亡率急降95%

巴西在一個小鎮進行全面接種中國生產科興疫苗（CoronaVac，克爾來福疫苗）的實驗，結果將該鎮的新冠肺炎死亡率降低了95%。華爾街日報報道，這為科興疫苗在發展中國家接種、抵抗疫情的有效性，提供了更多證據。

作為「S計劃（Project S）」實驗的一部分，2月至4月期間，巴西東南部擁有4.5萬人的塞拉納鎮（Serrana）的所有成年人都獲得了科興（Sinovac）提供的克爾來福疫苗，這是針對新冠疫情的首次此類大規模實驗。

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華爾街日報指，設在聖保羅的公共研究中心Butantan Institute與中國公司科興Sinovac，共同組織了這項研究。該研究所當地時間周一（31日）表示，在塞拉納，新冠感染和死亡人數已經驟減，而鄰近地區則在艱難應對不斷加劇的感染情況。

根據Butantan對最終結果的介紹，從2月初到5月中旬，塞拉納的新冠死亡人數下降了95%。研究人員表示，有症狀的病例數量下降了80%，與該疾病有關的住院人數下降了86%。

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Butantan表示，上述大規模疫苗接種遏制了新冠病毒在該鎮的傳播，未接種疫苗的人感染和死亡人數也降低了，包括18歲以下的未成年人和有嚴重健康問題而不能接種的成年人。在此次實驗中，該鎮95%以上符合條件的成年人都同意接種克爾來福疫苗。

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主導與科興合作的聖保羅州州長多利亞（João Doria）稱，這項研究的結果表明，通過為大約75%的人口接種疫苗，新冠疫情有希望得到控制。

他表示，「這證明了克服疫情的唯一途徑是使用疫苗。」多利亞是總統博索納羅（Jair Bolsonaro）的批評者，博索納羅一直在推廣未經證實的新冠療法，他本人也拒絕接種疫苗。

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責任編輯：鄧國強

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