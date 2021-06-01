中國5月百城新建住宅價格按年升逾4% 升幅擴大

中指研究院今日發布5月百城價格指數顯示，新建住宅按月上漲0.34%，按年上漲4.08%，升幅均有所擴大。

調查數據顯示，5月全國100個城市新建住宅平均價格為16,006元人民幣/平方米，按月升0.34%，漲幅較上月擴大0.11個百分點。

從漲跌城市個數看，80個城市按月上漲，17個城市按月下跌，3個城市與上月持平。按年來看，全國100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲4.08%，漲幅較上月擴大0.03個百分點。

全國100個城市二手住宅平均價格為15,810元/平方米，按月上漲0.5%，漲幅與上月持平。從漲跌城市個數看，71個城市按月上漲，26個城市按月下跌，3個城市與上月持平。

按年來看，全國100個城市二手住宅平均價格較去年同期上漲3.64%，漲幅較上月擴大0.06個百分點。

從市場表現來看，新建住宅方面，房企依舊保持較大推盤力度，5月重點城市整體推盤量仍居今年高位；上海本月新開盤項目所屬區位較好，整體去化率有所提升。二手住宅方面，5月百城二手住宅平均價格按月、按年繼續上漲，部分城市市場熱度有所上升，調控趨嚴環境下深圳二手房市場降溫。

中指院表示，展望未來，中央將繼續堅持「房住不炒」定位，各地方政府也將繼續以「三穩」為目標，認真落實城市主體責任，持續關注住房市場變化，加強各類市場調控，確保房地產市場平穩健康發展。

內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓

【中國樓市】深圳再出重拳調控 新樓也實行「指導價」

內地大城市調控樓市 房產中介成新一輪整治重點？

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道